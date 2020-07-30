CHP'de hafta sonu yapılan kurultayın ardından çarşı fena karıştı. İzmir'den gönlü Parti Meclisi'nde olan ancak ne İl Başkanı Deniz Yücel ne de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den destek alamayan milletvekilleri çok kırgın. Bu milletvekillerinden Tacettin Bayır ise, Soyer ve onun desteğiyle PM'ye giren Rıfat Nalbantoğlu ile sadece Milletvekili Ednan Arslan için çalışan Deniz Yücel'i adeta bombalıyor. Ancak her ne hikmetse Bayır'ın bu açıklamaları CHP'de adeta duymazdan geliniyor.

Bayır, bu kurultayda İzmir örgütünün harcandığını söylüyor.

Bence de doğru söylüyor.



"BÖKE YOLLARI BİLMİYOR"



Baktığımızda İzmir, zaten PM'ye bu dönem ancak 4 isim sokabildi. Bu isimlerden Milletvekili Selin Sayek Böke'nin İzmir'le buradan milletvekili seçilmesinin dışında hiçbir bağı yok. Parti içinde Böke'yle ilgili sürekli olarak "Narlıdere'den yola çıksa Alsancak'ı bulamaz" yorumları yapılıyor. Diğer yandan Nalbantoğlu'nun da ne kadar İzmir örgütünü temsil ettiği tartışılır.



ÖRGÜTTEN VİZE ALAMADI

Çünkü her şeyden önce Nalbantoğlu, il kongresinde kurultay delegesi olabilmek için bile örgütten vize alamamış bir isim...

Ayrıca iki dönem il başkanlığı yapmış ancak ikisinde de kongreyle değil atamayla gelmiş bir siyasetçi...

Bayır, bu yüzden Soyer'e "Nalbantoğlu'nu katakulli ile PM'ye soktun" diyor.

Bayır'ın Nalbantoğlu hakkında şu söyledikleri dikkat çekici: "Milletvekili olmayınca çekti gitti, 8 yıl yoktu. İzmir örgütü bunu biliyor o yüzden kurultay delegeliğine vize alamadı. Ama il kongresinde vize alamayan adamı Tunç Soyer, PM için öneriyor. Soyer'i kırmak istemeyen Genel Başkan da listesinde kendisine yer veriyor. Sonra Tunç Soyer, arka arkaya 2- 3 gün delegasyona yemekler veriyor. Seçimde çıkan 8 listenin 8 de Rıfat Nalbantoğlu'nun adı yazılıyor. Bizim ne kabahatimiz var?"



"PARA NEREYE HARCANDI?"

Bu arada Bayır'ın Nalbantoğlu ile "10 yıl önce il başkanlığından milletvekili olmak için istifa etti. O istifa edince yerine ben geldim ve görevi 750 bin lira borçla devraldım. O kadar kısa bir sürede 4 yıllık gideri nereye nasıl harcadı? Kendisi bana 4 yıllık gider borcu bıraktı. Genelgede il başkanlığının gideri 15 bin TL'ydi. 2 yıl başkanlık yapan bir adamın orada harcayacağı para en fazla 400 bin TL olur" açıklaması ise çok manidar.



Bayır'ı aradım ve "Siz burada bir yolsuzluk imasında mı bulunuyorsunuz?" diye sordum. "Hayır. Faturaları inceledim harcamalar faturalıydı. O dönem tadilata biraz fazla para kaçırmışlar" dedi ama "4 yıllık gideri nereye nasıl harcadı?" diye basına demeç vermesi bile bu konudaki şüphesini ortaya koyuyor.



CHP İzmir'de kurultayın ardından yaşanan sancı bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor.