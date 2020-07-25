İzmir'de son günlerde TOKİ'nin Mavişehir'de satışa çıkardığı 2 arsa ile kentin kalbinde bir hançer gibi duran Basmane Çukuru tartışılıyor. Hem TOKİ satışına hem de Basmane Çukuru'nda inşaat yapılmasına karşı çıkanların başında da Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi geliyor. Oda Mavişehir'deki arsalar için "Deniz bile satılıyor" derken, Basmane Çukuru'nun da belediyeler tarafından özel sektöre "peşkeş" çekildiği iddiasında bulundu.



'RANTA' KARŞI ÇIKIYOR AMA...

Peki, böyle sert ithamlarda bulunulan açıklamalar yapan oda yöneticilerinin kendileri sütten çıkmış ak kaşık mı? İşte o noktada Şube Başkanı Memnune Bahçivan'la ilgili "Bu ne yaman çelişki?" dedirtecek bir gelişme yaşandı. Birçok büyük yatırımla ilgili sürekli 'rant' iddiasını gündeme getiren şubenin başkanlığını yürüten Bahçivan'ın kendi şirketi üzerinden kentin merkezinde 2.5 kat imar artışı sağlanan yine büyük bir projenin müellifi olduğu ortaya çıktı.

Memnune Bahçivan



2.5 KAT İMAR İZNİ VERİLDİ

CHP eski Milletvekili Mehmet Haberal'ın kurucusu olduğu özel vakfa ait Başkent Üniversitesi'nin Halkapınar'da hastane yapacağı alanın imar yoğunluğu Konak Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin kararlarıyla 2.5 kat artırılarak 22 binden 55 bin metrekareye çıkarılmıştı.

Bu imar artışı tartışma konusu olmuştu.

İşte böyle sert çıkışlar yapan şubenin başkanı Bahçivan'ın, ücret karşılığı böyle bir imar artışı için hazırlanan projenin müellifliğini üstlendiği anlaşıldı.



ÜSTELİK ODA DA DAVA AÇMIŞ

Üstelik çelişki, bununla da sınırlı kalmadı.

Bahçivan'ın proje müellifi olduğu plan değişikliğine karşı şu an başkanı olduğu odanın 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtığı da ortaya çıktı. İşte bu dava devam ederken projeye karşı yargıya başvuran odanın başkanlığına geçtiğimiz Şubat ayında aynı projenin müellifi Bahçivan seçildi. Yani Bahçivan odanın açtığı davada projenin müellifi olarak bir yandan 'savunma' tarafında yer alırken, diğer yandan da davayı açan odanın başkanı olarak 'iddia sahibi' tarafında yer almaya başladı. İşte bu çelişkiler yumağının ortasında görülen davada ise, geçtiğimiz günlerde ilk derece mahkemesi kararını verdi ve imar planları onaylandı.

Yani Şube Başkanı Bahçivan kaybederken proje müellifi Bahçivan kazandı.

Bu yazıyı kaleme almadan önce Bahçivan'ı aradım. Bahçivan, Mavişehir'deki satış ve Basmane Çukuru ile ilgili süreçlerin üniversite hastanesi süreci ile benzerliği olmadığını savundu. Bahçivan, mahkeme kararı ile imar düzenlemesinin kamu yararı taşıdığına ve mevzuata uygun olduğuna karar verildiğini ifade etti.

Bu arada Şube Yönetimi de Bahçivan'ın oda başkanı olduktan sonra sözkonusu davanın geri çekilmesi yönünde bir talepte bulunmadığı ve etik olayacak böyle bir talebin zaten kabul de edilmeyeceği açıklamasında bulundu.



BAKALIM TEMYİZE GİDECEKLER Mİ?

Mahkeme kararının bu yönde çıkması Bahçivan'ın etrafında düğümlenen çelişkileri ve 'etik' kaygıları ortadan kaldırmıyor.

Hem mahkeme, kararında 'istinaf yolunun açık olduğunu' vurguluyor. İşte şimdiye kadar ilk derece mahkemesinde açtığı davalarda istediği sonucu alamayınca konuyu sürekli bir üst mahkemeye taşıyan odanın ne kadar samimi olduğu da bu noktada ortaya çıkacak. Oda, başkanları Bahçivan'ın proje müellifi olduğu bu imar değişikliğine karşı Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuracak mı başvurmayacak mı hep birlikte göreceğiz.

Başvurmazlarsa bence samimiyetleri sorgulanır ve inandırıcılıkları yara alır.