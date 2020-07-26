CHP'de parti içi demokrasinin giderek rafa kalktığı dün başlayan 37. Kurultay'da bir kez daha görüldü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi 'tek adam partisi' haline getirdiği net bir şekilde gün yüzüne çıktı. Muhalefet delegelere yapılan baskılar nedeniyle yeterli imzayı toplayıp aday bile çıkaramadı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptığı ve bir dönem Kılıçdaroğlu'nun karşısına güçlü bir rakip olarak çıkan Muharrem İnce'nin salonun en arkalarına oturtulması da partide muhalefete yapılan muameleyi özetledi.



GÖZLER ANAHTAR LİSTEDE

Kurultay'da tüm gözler bugün yapılacak Parti Meclisi seçimlerinde. İzmir'den birçok isim PM'ye girmek istiyor ve bunun için de Kılıçdaroğlu'nun çıkaracağı 'anahtar listede' yer almak için mücadele ediyor. Kılıçdaroğlu'nun ise, bu kez 52 üyenin seçileceği PM için 70 kişi civarında bir liste çıkarması bekleniyor. Genel Başkanın 8 kişinin seçileceği Bilim Kültür Platformu'ndan da 12 kişilik bir anahtar liste çıkaracağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun 70 kişilik anahtar liste çıkarması halinde CHP içindeki ekipler arasında müthiş bir 'çizik' savaşı yaşanacak. Herkes seçilecek 52 kişi arasına kendi desteklediği isimleri sokmaya çalışacak.



BÜYÜK KAYGI YAŞIYOR

İzmir'in siyasi patronu olmak için mücadele eden Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın partide gerek medya gerekse de asansör muayene gibi işler üzerinden kaynak yaratılması noktasında etkin görev üstlendiği için Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Özkan'ın delegelerden bol bol çizik yiyeceği de dün kulislerde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Özkan, Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle seçilmeyi başarsa bile yiyeceği çiziklerle prestij kaybına uğramaktan çekiniyor.



SADECE BİR KİŞİ İÇİN ÇALIŞTI

En büyük prestij kaygısı yaşayan isimlerden biri de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer... İzmir'deki il ve ilçe kongerelerinde Tuncay Özkan ve İl Başkanı Deniz Yücel ittifakına karşı başarı gösteremeyen Soyer, tüm gücünü İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu'nun PM'ye girebilmesi için ortaya koydu. İzmir kongresinde kurultay delegesi bile seçilemeyen Nalbantoğlu, PM'ye giremezse Soyer de büyük bir prestij kaybına uğrayacak. Parti içindeki gücü de sorgulanacak.



ARSLAN BÜYÜK İHTİMAL

İl Başkanı Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in desteğini alan İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın CHP liderinin anahtar listesinde yer alması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun İzmir'den gençlik ve kadın kontenjanından Özüm Özdemir veya Berfin Deniz'e yer verebileceği konuşuluyor. Devrim Barış Çelik'in de Bilim Kültür Platformu listesinde yer alması da yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Tacettin Bayır da PM'ye girmek için çalışıyor ancak şansının düşük olduğu belirtiliyor.

Bir dönem partide Genel Sekreterlik de yapan Kamil Okyay Sındır'ın ismi pek geçmese de Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alabileceği kaydediliyor. Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu daha önce yalanlasa da dün ismi kulislerde yine anahtar liste için geçti. Bu arada Kılıçdaroğlu'yla ters düşen Erdal Aksünger de PM'ye kendi çabasıyla girmenin hesabını yapıyor.