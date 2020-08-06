Çoklu baro sisteminin önünü açan yasal düzenlemenin ardından İzmir'de başlayan yeni baro kurma çalışmaları sürüyor. AK Parti İl eski Başkanı Ali Aşlık ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Dikencik gibi isimler tarafından başlatılan çalışmalarda baro kurabilmek için gerekli olan '2 bin üye' sayısına ulaşılıp ulaşılamayacağı değerlendiriliyor.

Edindiğim bilgilere göre AK Parti İl yönetimi içerisinde de yeni baro için çalışmalar yürütülüyor. Çalışmaların MHP ayağında ise İl Başkan Yardımcısı Fatih Şimdi var.



YENİ İSİMLER KAZANILACAK

Yeni baro oluşumu içerisine bugüne kadar siyasi konularda çok aktif olmayan ve görüş olarak merkez sağa yakın, demokrat görüşlü avukatların katılımının sağlanması da hedefleniyor. Yine İzmir Barosu'nun son dönemde HDP çizgisine yaklaşmasından memnun olmayan avukatlar da bu oluşuma dahil edilmeye çalışılıyor. Hedef İzmir Barosu'nun Ekim ayında yapılacak seçimli genel kurulu öncesinde yol haritasını belirlemek..



MEVCUT YÖNETİM HDP ÇİZGİSİNDE

İzmir Barosu içindeki en kalabalık grup olan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nda etkin bazı isimlerle konuştuğumda baronun bölünmesinin tehlikeli olduğunu ve yeni baro çalışmalarının doğru olmadığını söylüyorlar. Açıkçası ben hiç böyle düşünmüyorum ve bunu kendilerine de söylüyorum. Çünkü, bugün Çağdaş Avukatlar Grubu'na bağlı olan mevcut baro yönetimi, doğrudan HDP çizgisi üzerinden siyaset yapıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken HDP Genel Başkan Yardımcısı'nı etkinliklerine konuşmacı bile yapabiliyorlar. Türkiye'nin terör örgütüne yönelik harekatlarına ilk karşı çıkan yine bu baro yönetimi oluyor. Zaten aktif olarak HDP çizgisinde siyaset yapan bir baro yönetimi varken bu anlayışa karşı çıkanların yeni bir baro kurmak istemesi gayet doğal bir hak. Cumhuriyetçi avukatlar da onaylamadıklarını bildiğim bu mevcut baro yönetiminin zihniyetiyle aralarına 'keskin' bir mesafe koymak zorunda.



SOYER, İMAMOĞLU'NA ORANLA ATOM KARINCA!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, ilk bulduğu fırsatta soluğu yine Bodrum'da tatilde almış. "İstanbul'un kaybedecek bir dakikası yok" diye girdiği seçimi kazanmasının ardından ilk iş olarak tatile çıkan ve kritik zamanlarda hep tatil yapan İmamoğlu, bu yönüyle kendi kitlesi üzerinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Açıkçası İmamoğlu'na baktıkça İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gözüme neredeyse bir atom karınca gibi görünüyor! Tamam o da İzmir'de bir şey yapmıyor ama en azından bayram seyran demeden görevinin başında kalıyor.

Sık sık yaptığı yurtdışı seyahatleri ise, bize söylediğine göre hep görev için...



NE DİYORSUN ABDÜL BAŞKAN?

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 20 yıl Narlıdere Belediyesi'ni yönetti. Narlıdere'nin şimdiki başkanı Ali Engin, "5 yılın sonunda sokakları değişmiş, insanların sokaklarda rahat bir şekilde yürüdüğü, meydanlarında buluştuğu bir ilçe yaratmış olacağız" diye açıklama yapmış. Bu sözleri okuyunca "Demek ki Engin'e göre Batur, ilçede 20 yıl hiçbir şey yapmamış. Sokakları bile rahat yürünebilecek hale getirememiş" diye düşündüm. Ne dersiniz Abdül Başkan, sizin bu sözlere diyeceğiniz bir laf yok mu?