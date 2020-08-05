CHP'de Cumhurbaşkanı adayı yapılan ancak sonrasında genel başkanlığa talip olduğu için parti yönetimince dışlanan Muharrem İnce'nin kurmaya hazırlandığı yeni parti son günlerde siyasette en çok konuşulan konu. İnce yakın çevresi üzerinden yaptırdığı açıklama ile partiyi yılbaşına kadar kurmak istediğini gayri resmi olarak ilan etti.

Cumhurbaşkanı adayı olarak partisinin yıllardır demir attığı yüzde 25 civarı oy oranını yüzde 30.6'ya çıkaran İnce'ye her türlü muameleyi reva gören CHP yöneticileri ise, şimdi büyük bir panik yaşıyor.

Çünkü, İnce'nin CHP içinden önemli bir kitleyi kuracağı partiye götürme olasılığı çok yüksek.



VEKİL ÇELEBİ GİDEBİLİR

İnce'nin parti kurma çalışmaları İzmir siyasetinde de geniş yankı buldu.

Kulislerde İnce'nin İzmir'den kimleri partisine alabileceğiyle ilgili birçok olasılık konuşuluyor.

Yine Kılıçdaroğlu tarafından Parti Meclisi seçiminin anahtar listesine alınmayarak bir anlamda dışlanan Mehmet Ali Çelebi, şu an CHP İzmir Milletvekilleri arasında İnce ile hareket etmesi en muhtemel isim olarak öne çıkıyor. Çünkü Çelebi de, parti içi muhalefet kanadında ve İnce'nin 2018'de olağanüstü kurultay için başlattığı imza hareketinin katılımcıları arasında yer alıyor. İnce'nin ideolojik anlamda da CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çok İnce'ye yakın bir çizgide durduğu kaydediliyor.

Tabii yeni parti söz konusu olunca gözler doğal olarak İnce'nin 2018'de olağan üstü kurultay talebiyle delegeler arasında başlattığı imza hareketine destek verenlere çevriliyor. O dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Aziz Kocaoğlu ve ekip arkadaşı eski Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel, İl eski Başkanı Asuman Ali Güven ve Bornova İlçe eski Başkanı Nevzat Kavalar imza hareketini destekleyenler arasında başı çekiyordu.

Kocaoğlu, CHP'nin Ankara'da 95. kuruluş yıldönümü kutlamalarının yapıldığı 9 Eylül 2018'de, İnce'yi İzmir'in kurtuluş etkinlerine davet etmiş ve kendisiyle omuz omuza 'Zafer Yürüyüşü' bile yapmıştı.



KOCAOĞLU NE YAPACAK?

"Partide değişim gerekiyor" çıkışı yapan ve bu nedenle Kılıçdaroğlu tarafından adeta üstü çizilen Kocaoğlu'nun İnce'nin yanında yer alıp almayacağı merak ediliyor. Bu konuda benim şahsi kanaatim CHP'ye yıllarını vermiş Kocaoğlu'nun bu saatten sonra öyle kolay kolay partiden kopmayacağı yönünde. Ancak İnce, güçlü bir ekiple sahneye çıkar ve kitleyi peşinden sürüklemeyi başarırsa CHP'de kendisini dışlanmış hisseden Kocaoğlu da bu rüzgara kapılabilir. Siyasette herşey mümkün.



MYK HESAPLARI YAPILIYOR

Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü Merkez Yönetim Kurulu'na alacağı A takımını belirleyecek. İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, delegeden çizik yiyip PM dışında kalınca partide gözler İzmir'den bu dönem kimin Genel Başkan Yardımcısı olacağına çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, PM'ye girmesini sağladığı Rıfat Nalbantoğlu'nu MYK'ya da aldırabilmek amacıyla bugün Ankara'ya gidiyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki dengelerin Soyer lehine bozulmaması için Nalbantoğlu'na böyle bir görev vermeyeceği konuşuluyor. CHP liderinin yine dengelerin Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve İl Başkanı Deniz Yücel lehine bozulmaması için Milletvekili Ednan Arslan'ı da tercih etmeyeceği kaydediliyor. En şanslı gözüken ve MYK'ya girmesine kesin gözüyle bakılan İzmirli PM üyesi ise, Milletvekili Selin Sayek Böke...