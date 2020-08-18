Tire'de Küçük Sanayi Sitesi'nin atık sularının kaçak olarak kanalizasyona bağlandığı ve İZSU'nun da bu pisliği arıtma işleminden geçirmeden Küçük Menderes Nehri'ne deşarj ettiği ortaya çıktı. Bu skandal geçtiğimiz hafta kent gündeminin en önemli konusu oldu. Sitenin kaçak bağlantısına karşı çıkan ve bunu yasal hale getirecek belgeyi onaylamadığı için baskı görüp görevden alınan İZSU Tire Teknik Şube eski Müdürü Muammer Özarslan, skandalı belgeleriyle ifşa etti.



KİMSE ARAMADI BİLE

Özarslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'a da seslenerek, "Bu işe el koyup, soruşturma başlatın" çağrısında bulundu. Ancak gelin görün ki, Soyer ve Özkan adeta kulaklarının üzerine yattı.

Bu vahim tabloyu gündeme getiren Özarslan'ı bugüne kadar ne belediye ne de İZSU yönetiminden kimse aramadı bile.

Başkan Soyer ve Genel Müdür Özkan'ın bu sessizliği çok manidar. Bu durum Büyükşehir ve İZSU'nun skandalın üzerini örtmeye çalıştığını düşündürtüyor.



KILIÇDAROĞLU'NA VEKİL ÇELEBİ DE BAYRAK AÇTI!

Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurması halinde CHP'den dışlanan ulusalcı kesimden isimleri yanında götürmesi bekleniyor. Hatırlarsanız biz de burada CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin de İnce'yle beraber gidebilecek isimlerden biri olduğunu dile getirmiştik. Çelebi, geçtiğimiz günlerde CHP'nin Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'le birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek partide '29 Ekim Gücü' adlı bir hareket başlattıklarını açıkladı.



ABDULLAH GÜL TEPKİSİ

Çelebi'den dün yine dikkat çekici bir çıkış geldi. Çelebi, Kılıçdaroğlu'nun toz konduramadığı, Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediği ve en son dün yayınlanan bir röportajında yine hakkında sıcak mesajlar verdiği Abdullah Gül'ü doğrudan hedef aldı. Kendisi de kumpas mağduru olan Çelebi, Abdullah Gül'ün Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarına nezaret ettiğini öne sürdü.

İzmirli vekil, "Bu gibilerin gözümde nokta kadar değeri yoktur. Kumpas şehitlerinin ruhu şad olsun!" ifadelerini kullandı. Bu durum Çelebi'nin de Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açmaya hazırlandığını gösteren bir gelişme olarak yorumlandı.



GÜMRÜKÇÜ, ÖZKAN'A İHANET Mİ ETTİ?

CHP İzmir örgütünde geçtiğimiz ayki kurultaydan bu yana Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile ilgili bir iddia konuşuluyor. Bu iddiaya göre, Gümrükçü yıllardır ekibinde yer aldığı İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e doğru dümen kırmış.

Gümrükçü, Özkan'ın delegeden çizik yediği kurultayda Soyer'in Parti Meclisi'ne sokmak istediği Rıfat Nalbantoğlu'na destek vermiş ve bu konuda Nalbantoğlu ile sık sık görüşmüş. PM'ye giremeyen Özkan da buna çok kızmış. Hatta Özkan'ın ekibindeki bazı isimler "Utku bize ihanet etti" diye konuşuyormuş...

Günlerdir dillendirilen bu iddia doğru mudur bilmiyorum ancak öğrendiğime göre, Gümrükçü hafta sonu Çeşme'de tatil yapan Tuncay Özkan'la bir araya gelmiş... Tabii bu durum aralarında bir problem olmadığını göstermez... Burası CHP, burada her şey olabilir...