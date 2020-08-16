İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kulisler kaynıyor... Başkan Tunç Soyer'in önümüzdeki günlerde belediye bürokrasisinde önemli değişiklikler yapacağı beklentisi giderek artıyor. Büyükşehir'e 2014'te Ankara Çankaya Belediyesi'nden transfer olan ve Soyer'in göreve gelmesinden sonra da koltuğunu korumayı başaran Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin bu defa gideceği ifade ediliyor. Çünkü Gökçe'yle ilgili gerek CHP İzmir örgütünde gerekse Millet İttifakı'ndaki ortağı İyi Parti cephesinde ve İzmir iş dünyasında rahatsızlığın arttığı belirtiliyor. Hatta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gökçe'yle ilgili sıkıntılarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardığı öne sürülüyor. İyi Parti yönetiminin seçim sonrası belediyedeki istihdam taleplerinin yeterince karşılanmamasının başlıca sorumlularından biri olarak Gökçe'yi gördüğü konuşuluyor.



YİNE ÇANKAYA'DAN BİR İSİM

Yerel seçimin ardından Gökçe'nin yerine Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürlüğü'nden ayrılıp Soyer'e danışman olan Tuncay Ceylan'ın geçeceği söyleniyordu. Ancak aradan geçen 16 aylık sürede bu değişim yaşanmadı.

Bugünlerde Gökçe'nin görevden alınması halinde yerine geleceği konuşulan isim ise, Kılıçdaroğlu'nun eski ekonomi başdanışmanı Turgay Bozoğlu'ndan başkası değil.

CHP'den daha önce İzmir Milletvekili adayı olan Bozoğlu da ne tesadüf ki, Gökçe gibi Çankaya Belediyesi'nde bir dönem başkan yardımcılığı yapmış bir isim.

Bozoğlu, seçimlerin ardından İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Ancak daha sonra bu şirketteki görevinden ayrıldı. İZDENİZ'in yeni gemi filosundaki şaft arızılarıyla ilgili yaşanan skandalın ortaya çıktığı döneme denk gelen bu değişimi 'görevden alma' olarak yorumlayanlar da olmuştu.

Ancak Soyer'in o dönemden bu yana Bozoğlu'nu olası Genel Sekreter adaylarından biri olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Nitekim Bozoğlu, Soyer tarafından İzmir Metro A.Ş'nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Bozoğlu'nun bugünlerde Soyer'in talebiyle İzmir'in ulaşım problemleriyle ilgili önemli bir çalışma yaptığı ifade ediliyor.



DEVRAN'IN YERİNE ORUÇ

Gökçe'nin görevden alınması halinde yerine gelecek isimle ilgili atama prosedürünün 3-4 ay sürebileceği için bu dönemde Genel Sekreterliğe kimin vekalet edeceği de bir diğer önemli konu. Bu dönemde en kıdemli genel sekreter yardımcısı Barış Karcı'nın Gökçe'nin yerine vekalet edeceği belirtiliyor. Bu arada Genel Sekreter Yardımcılarından Yıldız Devran'ın da önümüzdeki günlerde görevden alınacağı kulislerde öne sürülüyor. Devran'ın yerine geçeği konuşulan isim ise eski Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanı olan şu anki Kültür ve Sanat Daire Başkanı Kadir Efe Oruç... Oruç'un bu görev olmazsa ESHOT Genel Müdür Yardımcılığına da kaydırılabileceği konuşuluyor.



FEROĞLU MU GELİYOR?

Belediyeden kulağıma gelen son kulis bilgisi ise, Buğra Gökçe'ye çok yakın bir isim olduğu belirtilen Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Aşıcı ile ilgili. Aşıcı'nın da görevden alınacağı ve yerine Narlıdere Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Mustafa Anıl Feroğlu'nun getireleceği konuşuluyor.

Bakalım kulislerde konuşulan bu değişikliklerin hangileri gerçekleşecek?