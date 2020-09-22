Merhum Erdal İnönü'nün "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" özdeyişi meşhurdur. İşte bu sözün doğruluğu İzmir'de bugünlerde yeniden görülüyor.

İzmir'in Hilton Oteli binasının inşaatı için 6.6 dönümlük (6 bin 600 metrekare) arsasını vermesine rağmen buradan 33 yıldır tek kuruş gelir elde etmemesi gerçeği çıplak bir şekilde karşımıza çıktı. Bu gerçek, Hilton'un çekip gideceğini açıklamasının ardından sorgulanmaya başladı. Yeni Asır konuyu dün manşetine taşıdı. Cin şişeden çıktı...



GECEKONDU BİLE OLSAYDI

Yani düşünün belediye İzmir'in tam merkezi olarak nitelendirilebilecek yerdeki 6.6 dönümlük arsasını 33 yıldır sadece açık otopark olarak bile işletseydi, on milyonlarca lira gelir elde ederdi. Ya da burada bir gecekondu olsa ve kiraya verilse yine belediyeye para kazandırırdı. Arsa da İzmirlinin olmaya devam ederdi. Oysa koskoca Hilton gelmiş yıllarca faaliyet göstermiş ve artık çekip gitme kararı almış ama bu sürede belediyenin kasasına tek bir kuruş girmemiş, üstüne arsası da elinden gitmiş. Akıl alacak gibi değil.

İzmir, burada birileri tarafından amiyane tabirle resmen 'çırak' çıkarılmış durumda...



HESAP VERME VAKTİ GELDİ

Gerek belediyede gerekse de belediyenin ortak edildiği ancak tek kuruş kar payı alamadığı İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş.'de kimler bu tablonun sorumlusuysa artık hesap verme vakitleri geldi çattı. İzmirli ünlü avukat Senih Özay ve bir grup avukat, bu sürecin yargıya taşınması için girişim başlattı. Bu çerçevede belediyeden de bu konuyla ilgili yapılmış sözleşmeler, müfettiş raporları ve bu dönemde görev yapan meclis üyelerinin isimleri gibi bilgi ve belgeleri istedi.



SOYER'İN SORUMLULUĞU

Gelinen noktada Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Tunç Soyer'e çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Soyer, bu konunun mutlaka üzerine gitmeli. Hem avukatların istediği belgeleri vermeli hem de kendisi de belediyede bununla ilgili geçmişe yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatmalı. Eğer, ortada kusuru olan varsa bununla ilgili de suç duyurusunda bulunmalı. Belki Soyer görevde geçen 1.5 yılda bu tabloda çok fazla sorumluluk sahibi olmayabilir ancak bunun hesabını sormazsa da büyük vebal altında kalır. Bu arada İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişleri de konuya mutlaka el atmalı.

İzmir'i kimse 'enayi' yerine koyamaz...



KURDOĞLU AÇIKLAMA YAPMALI

Bu arada gözler bir taraftan da Ata Holding ve Kurdoğlu ailesinde. Çünkü Hilton Oteli binasının sahibi olan ve belediyenin de yüzde 23.8 hisse sahibi olduğu İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş.'de şu an kontrol Ata Holding ve bu ailede. Bu süreçte onların da bir açıklama yapması ve süreci kendileri açısından açıklığa kavuşturmaları gerekiyor.

İzmirli kendilerinden bunu bekliyor...



'ONURSAL KOORDİNATÖR' YENİ TAKTİK GELİŞTİRDİ

Gaziemir Belediyesi'ni bir 'eş başkan' gibi yönettiği artık ağızlara sakız olan Başkan Halil Arda'nın eşi Deniz Arda, kendisi için belirlediği 'Onursal Koordinatör' sıfatı deşifre olunca taktik değiştirdi. Deniz Arda, yine belediyede kendisinin işe aldırdığı isimlerle Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği'ni kurdu. Dernek toplantılarını bile belediyede yaptığı belirtilen Deniz Arda'nın yaptıkları çok dikkat çekmesin diye bazı faaliyetlerini dernek adıyla yapacağı belirtiliyor. Yani CHP'den falan soran olursa "Bu dernek işi" denilecek.

Bakalım bu 'eş başkanlık' serüveni nereye kadar gidecek ve CHP bu serüvene bir son verebilme başarısını gösterebilecek mi?