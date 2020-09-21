Korona virüs salgını yeniden yükselişe geçti... Bu arada İzmir'de metro, İZBAN ve tramvay hala tıklım tıklım dolu... Minübüsler de öyle. Büyükşehir Belediyesi ise, virüsle mücadele kapsamında önce bu gibi yerlere el atacağına çok ilginç bir karar aldı ve Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı 15 günlüğüne kapattı. Başkan Soyer'in söz konusu kararı duyurduğu sosyal medya paylaşımını okuyunca, ister istemez aklıma belediyenin daha 5-10 gün önce İzmir Enternasyonal Fuarı'nı açıp etkinlikler düzenlediği geldi. Durum böyleyken belediyenin "Korona virüsün yayılma hızı artıyor" gerekçesiyle Doğal Yaşam Parkı'nı kapatması, kafamda soru işareti oluşturdu. Çünkü vatandaş toplu taşıma araçalarında burun buruna yolculuk yapıyor ve buna kimse ses çıkarmıyor. Ancak açık alanda hizmet veren ve insanların sosyal mesafeyi gayet rahat koruyarak gezebildiği bu park kapatılıyor... Çok tuhaf!



21 AKTİF KORONA VAKASI VAR

İşte böyle düşünürken mail kutuma ilginç bir ihbar düştü. Bir okuyucum mesajında şu ifadelere yer veriyordu: "Bugün Doğal Yaşam Parkı kapatıldı haberi çıktı.

Ancak ben sizinle gerçekleri paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanımız, sizler, bizler, ülkemiz korona virüse karşı bu kadar ciddi korunmaya çalışırken, İzmir Valimiz mesai saatlerini değiştirmişken, dönüşümlü çalışmayı zorunlu kılmışken, Belediye Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Aşıcı ve Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, gerçekleri milletten saklamıştır. Personelde korona virüs çıktığını bildikleri halde personeli uygunsuz koşullarda çalışmaya zorlamışlar ve hastalığın yayılmasına neden olmuşlar. Parkta şu an aktif vaka sayısı yüksek. Tam 21 personel, vatandaşın giriş yaptığı kapıda güvenlik görevlisi, alan içerisinde görev yapan çöp toplama personeli, şoför, personel ve idari binada bulunan tüm mühendis teknik personel, veteriner, çaycı, odacı karantinaya alındı. Maalesef vatandaşlar da buradan hastalık kapmış olabilir. Siz gazeteciler ne olur bunu gündeme getirin, parkı yakın zamanda ziyaret edenler kendilerine dikkat etsin, sorumlular da hesap versin..."



BİLGİ VERMEKTEN KAÇIYORLAR

Okuyucumuzun iddiası gerçekten önemli.

Öyle ya 21 aktif korona virüs taşıyan personel varsa burayı cumartesiye kadar ziyaret edenlere de virüs bulaşmış olabilirdi.

Bu ihbarın üzerine gittim. Ancak maalesef belediye, insan sağlığı için böylesine önemli bir konuya kulaklarını kapadı. Önce park müdürü Şahin Afşin'i aradım. Telefonu açtı, ancak Yeni Asır'dan aradığımı ve konuyla ilgili görüşmek isteğini söyleyince, birden "Sesiniz gelmiyor" deyip kapattı. Tekrar aradığımda ise açmadı ve bana "Yoldayım" mesajı gönderdi. Sonrasında da telefonunu Daire Başkanı Aşıcı'yı da defelarca aradım ama telefonunu açmadı. Yine Soyer'i ve basın müşaviri İlyas Özgüven'i aradım ama onlar da cevap vermedi.



SORULARA CEVAP VER BAŞKAN!

O yüzden ben de konuyu buradan gündeme getirme kararı aldım.

Sayın Soyer!

Bu ihbar metninde yazanlar gerçek mi?

Doğal Yaşam Parkı'nı gerçek kapatma sebebiniz nedir? Eğer parkta 21 aktif korona vakası varsa, neden buraya gelenleri uyarıp gerekli testleri yaptırmaları çağrısında bulunmuyorsunuz?

Bu yaptığınız halkın sağlığını tehlikeye atmak değil mi? Eğer bu iddialar gerçek değilse de neden bununla ilgili açıklama yapmaktan kaçıyorsunuz?