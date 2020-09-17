İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler dertli... Çünkü haksızlıklara uğruyorlar. Geçtiğimiz haftalarda İZELMAN ve İZENERJİ'de çalışan yüzlerce işçiye fasla mesaileri kart sisteminde gözükmediği için Sayıştay tarafından zimmet çıkarıldı. Önlerine 5-12 bin lira arasında değişen faturalar kondu. Hatta İZENERJİ çalışanlarından bu paranın kesilmesine Eylül'de başlandı. Ekim ayında da İZELMAN'daki işçilerden kesilmeye başlanacak. Yani belediye adına amir, işçiye fazla mesai yaptırdı, işçi bunu yerine getirdi ancak işçinin çıkış için kart basacak noktadan çok uzak olması veya idare tarafından çıkış saatlerinin sisteme manuel olarak girilmemesi nedeniyle işçi bu parayı ödemek zorunda kaldı. Yani belediye yönetiminin ve kart sisteminin hatasının faturası işçiye kesildi.



MEMURA VAR, İŞÇİYE YOK

Rahatsızlık yaratan bu durumun üzerine belediye yönetimi, valiliğin Konak'taki kamu kurumları için Covid-19 tedbirleri kapsamında getirdiği esnek çalışma uygulaması konusunda işçilere yeni bir haksızlık yaptı. Buna göre Konak'taki birimlerde görev yapan belediye memurlarının sabah 08.00'de gelip 16.30'da gideceği açıklandı. Ancak 08.00'de gelen işçilerin ise, 17.30'da çıkabileceği duyuruldu. Yani aynı ortamda çalışan memurlara tanınan hak işçilere verilmedi. İşçiler de buna direndi. Birçoğu önceki gün 16.30'da mesaisini bitirip çıktı.

Nihayet bu direniş sonuç vermeye başladı.



GERİ ADIM ATILIYOR

Dün akşam üzeri Kültür Sanat Daire Başkanlığı'ndan çalışanlara gönderilen mesajda tüm personelin memur-işçi ayrımı olmadan mesailerinin 16:30'da biteceği duyuruldu. Ki, belediyeden sızan haberlerde işçilerin de 16.30'da çıkması talebine en çok karşı çıkanın Kültür Sanat Daire Başkanı Kadir Efe Oruç olduğu söyleniyordu.

Aynı uygulamanın Konak'taki diğer müdürlük ve şirketlerde de de uygulamaya geçildiğine dair dün resmi bir duyuru gelmedi ancak İZENERJİ ve İZSU yetkilileriyle görüştüm. Onlar da işçilerin 16.30'da çıkışına izin verildiğini söyledi. Bu işçiler için güzel bir gelişme oldu. Umarız bu, belediye hizmetlerinde bir aksamaya neden olmadan Konak'taki tüm birim ve şirketlerde ayrımsız uygulanır.

Buradan Başkan Tunç Soyer'i bir kez daha uyarıyorum. Sosyal demokrat olduğunuzu söylüyorsanız önce çalışanınız arasında ayrım yapmamanız gerekir. Eğer çalışanınızla ters düşüp inatlaşırsanız başarılı olamazsınız.

Maalesef danışman ve bürokratlarınız sizi bu konuda da doğru yönlendirmiyor.



SOYER, ZULME SESİNİ ÇIKARAMADI

Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur, Dağtekke Mahallesi'ndeki köylü kadınların üretici pazarını sırf AK Partili eski başkan döneminde yapıldığı için yıktı geçti.

Kadınların feryatları yürekleri dağladı.

Yaptığı tam bir vicdansızlıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale ve Kültürpark'ta üretici pazarı açıp bunları yaygınlaştırmaya çalışırken Torbalı'da yapılan bu zulüm samimiyetsizliği ortaya koydu. Dün Torbalı'daki üzücü olay için Başkan Soyer'i aradım, not da bıraktım ancak geri dönüş olmadı.

Haksızlığı yapan partilisi olunca her zaman olduğu gibi sesini çıkaramadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sadece CHP'lilerin değil tüm İzmirlinin başkanı olması ve haksızlığa kimden gelirse gelsin karşı çıkması gerekiyordu.