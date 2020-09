Mustafa Kemal Atatürk'ün adı bugüne kadar başta siyaset olmak üzere birçok konuda istismar edildi ve kullanıldı. Atatürk'ün arkasına sığınıp onlarca yıldır yapılanı eleştirmekten başka hiçbir icraat üretmeyen siyasi partiler var...



Ancak, Atatürk istismarında 'son noktaya' bugünlerde İzmir Kordon'da imza atılıyor. Nasıl mı?



İstanbul merkezli bir firma, Kordon'da bir restoran kiralamış. Buraya önümüzdeki günlerde bir midyeci ve kokoreççi açacak.

Ancak çok akıllılar ya, İzmir'e gelirken olaya direkt Atatürk'ten girmişler...



İzmirlileri, Türkiye'nin de çok iyi bildiği Atatürk sevgisi üzerinden kendilerine çekmenin peşindeler.



BİR MİDYE ve KOKOREÇ KALMIŞTI Restoranın önüne astıkları afişleri görünce gözlerime inanamadım. Aynen şöyle yazıyordu: "Aşk limonu sıkmakla başlar, midye yemekle devam eder. Ancak aşkın 7 harfli olduğunu İzmirliler çok iyi bilir.

ATATÜRK..." Pes doğrusu... Atatürk'ü bulaştırmadıkları bir kokoreç ve midye işi kalmıştı o da oldu.



Buradan o firma yetkililerine sesleniyorum:

Tamam biz İzmirliler Atatürk'ü severiz ama siz bunu yanlış anlamışsınız.

Biz onun fikirlerine ve 'Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ilkesine' bağlıyız. Onun istediği gibi önce aklımızı kullanırız. O yüzden bizi bu şekilde kandıramazsınız.

Bu yaptığınız düpedüz ayıp!



CİMER BAHANE İNTİKAM ŞAHANE!

Torbalı'da işten çok skandallara imza atan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur, sırf AK Partili eski Başkan Adnan Yaşar Görmez yaptırdı diye Dağtekke köyündeki kadınların ürünlerini sattığı pazar yerini yerle bir etti. Kadınların feryatları yürekleri dağladı. Bu acı olayı Yeni Asır olarak çarpıcı fotoğraflarla manşetimizden duyurduk. O günden beri suskun olan Uygur, dün çıkmış demiş ki, "Köylüler birbirlerini CİMER'e şikayet etti. CİMER'e karşı mı gelelim? O yüzden yıktık!" Bahaneye bakar mısınız? Sanki her işinizi düzgün yapıyorsunuz da bir burası eksik kalmıştı ve tek çaresi de yıkmaktı. Bari intikamına en azından insanın aklıyla dalga geçmeyen, adam akıllı bir bahane bul Başkan!



SOYER, ŞOFÖRÜNÜ İZDENİZ'DEN ALDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin yüz milyonlarca liralık vapur filosunu yöneten ve Büyükşehir'in her yıl aktardığı on milyonlarca lira ile ayakta kalabilen İZDENİZ şirketine, şoförü Hüseyin Sezer'i yönetim kurulu üyesi olarak atamış ve 'liyakat belediyeciliği'nde çığır açan bir adım atmıştı! Tabii, bu adımı Yeni Asır'dan kaçmadı. Konuyu manşetten gündeme getirdik. Soyer, bu haberlerimizin ardından geçtiğimiz günlerde Sezer'i İZDENİZ'deki görevinden aldı.



Şoförünü sevmenin ayrı, kentin en önemli şirketlerinden birinin iyi yönetilmesi gerektiğinin ayrı konular olduğunu nihayet anladı. Bu arada Soyer, İZDENİZ'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Prof. Dr.Ufuk Tutan'ın yerine MTS Denizcilik şirketinin kurucusu Osman Hakan Erşen'i getirdi. Yani İZDENİZ'i bir patron başkan yönetecek... Nasıl olacak göreceğiz!