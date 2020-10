CHP'de teşkilat ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları İzmir'e gelerek örgütle buluştu. Birlik beraberlik mesajları verilirken örgüt parti içi çekişme ve tartışmalar konusunda uyarıldı. Bu uyarılar ne kadar etkili olur bilmiyoruz ancak CHP İzmir Örgütü, şu an birçok ilçede çatırdıyor.

Menemen Belediyesi'nde CHP'li 4 meclis üyesi kendi partilerinden olan Başkan Serdar Aksoy'un 2019 yılı faaliyet raporuna ret oyu vermesi kriz çıkarmıştı, şimdi de Gaziemir, Buca ve Karabağlar karıştı.



BAŞKAN 'AZINLIĞA' DÜŞTÜ

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda ile İlçe Başkanı Kasım Özkan arasında sular bir türlü durulmazken bu durum meclis aritmetiğine de yansıdı. CHP'li 20 Meclis üyesinden 11'i (Lütfü Özcan, İlhan Özköse, Leman Emin, Emin Aksoy, Ünal Işık, Nevin Mutlu, Bengü Sayköse, Levent Çağlarsu, Cemal Çalışkan, Tahir Türkbay, Murat Serin) Başkan Arda'nın karşısında konum alırken ilçe başkanıyla birlikte hareket etmeye başladı. Hatta 11 meclis üyesinin kendi aralarında grup toplantısı yaparak meclise öyle gelmeye başladıkları belirtildi. Bu gelişme üzerine Özkan'ın grup başkanı sıfatıyla Meclis'e ilk kez gelmesi dikkat çekti. Gaziemir'de CHP'li 11 muhalif üyenin AK Partili üyelerin de desteğiyle Başkan Arda'nın istediği kararların çıkmasına engel olabileceği belirtiliyor. Çünkü Arda ile CHP'li sadece 9 üye hareket ediyor.



BUCA'DA 11 ÜYE KARŞI ÇIKTI

Öte yandan Buca Belediye Meclisi'nde de çatlak oluştu. Efeler Mahallesi 323 Sokak ve Yenigün Mahallesi 268/4 Sokak'ta zemin katlar için ticaret alanı yapılması yönündeki Başkanlık önergesine hukuk komisyonundaki görüşmelerinde CHP'li Taner Kazanoğlu ret oyu verdi. Bu önergenin meclisteki görüşmelerinde ise bu kez 10 CHP'li meclis üyesi (Serkan Kalmaz, Ali Yıldız, Haydar Karakoyun, Hüseyin Duyan, Mehmet İnan Gülçek, Ersin Eroğlu, Bülent Uygur, Levent Çizmeli, Özkan Yorulmazbaş ve Doğan Sarıkaya) da 'hayır' dedi. Bunun üzerine CHP'li Başkan Kılıç, ret oyu veren meclis üyelerinin isimlerini tek tek okuyarak tutanaklara geçmesini sağladı.



KARABAĞLAR'DA DAVET KRİZİ

Bu arada Karabağlar'da Kavacık'ta bazı meclis üyeleri ve Başkan Muhittin Selvitopu'nun katıldığı yemeğe ilçe kongresinde Selvitopu'yla farklı kanatta yer alan ve şu anki İlçe Başkanı Mehmet Türkbay'ı destekleyen meclis üyeleri Bülent Sözüpek, Can Ersoy, Servinaz Ömür, Ali Bartu ve Turabi Bülent Emre'nin davet edilmemesiyle yaşanan kriz sürüyor. CHP'de şu an 4 ilçede yaşanan çatlakların önümüzdeki süreçte başka ilçelere de sıçrayabileceği konuşuluyor.



TUNCAY ÖZKAN'IN EKİBİ AYRIŞTI

Buca Belediyesi'ndeki tartışmanın farklı bir boyutu daha var. O da şu: CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a yakın Başkan Kılıç'ın verdiği önergeye yine Tuncay Özkan'ın İstanbul'dan getirip Buca'da meclis üyesi yaptığı Taner Kazanoğlu karşı çıktı. Bu durum, Özkan'ın Genel Başkan Yardımcılığı'ndan düşmesinin ardından ekibinin Buca'da ayrıştığı şeklinde yorumlandı.