CHP Gaziemir'de sular durulmuyor.

Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşini belediyede 'onursal koordinatör' yapmasıyla Türkiye gündemine gelen ilçede, şimdi de CHP İlçe Teşkilatı'nda çok konuşulacak bir disiplin vakası yaşanıyor.

Mevcut İlçe Başkanı Kasım Özkan, kongrede rakibi olan Ali Rıza Türkmen'i Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve parti politikalarını eleştiren sosyal medya paylaşımlarından dolayı disipline vermek için harekete geçti. İlçe yönetimi Türkmen'den toplam 18 paylaşımı ile ilgili savunma istedi.



BU NASIL ZİHNİYET?

Fakat, bunların arasına öyle bir madde konulmuş ki, insan okuyunca gözlerine inanamıyor.

Buna göre Türkmen'den 3 Nisan 2016'da dönemin AK Parti İlçe Başkanı'nın doğum günü kutlaması yapılan paylaşımı nedeniyle de savunma yapması da isteniyor.

Alt tarafı bir doğum günü kutlaması.

Bunun için bile bir partiliden savunma istemek nasıl bir siyaset anlayışıdır böyle?

Sonra çıkıp kimse "Toplum kutuplaştırılıyor" masalları okumasın. Çünkü asıl kutuplaştıranlar işte, rakip partinin ilçe başkanının doğum gününün kutlanması için bile partiliden savunma isteyen bu zihniyettir...



İZMİR METRO'DAKİ 133 TEMİZLİKÇİ ÜVEY EVLAT MI?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan belediye şirketleri kadrosuna alınan işçilerle ilgili doğru bir adım attı. İZENERJİ A.Ş., İZELMAN, İZULAŞ ve diğer şirketlerde KHK ile geçişleri yapılan 4105 işçinin maaş ve özlük haklarını düzenleyerek mağduriyetlerini giderdi. Ancak nedense İzmir Metro A.Ş.'deki 133 temizlik işçisi unutuldu. Bu işçiler seslerini duyurmak ve kendi haklarının da iyileştirmesi için çırpındı ama maalesef şu ana kadar duyan olmadı.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Fikret Mısırlı, harekete geçti. Mısırlı, bu 133 personelin de haklarının iyileştirilmesi yönünde İzmir Metro A.Ş. yönetimine yönelik meclisin tavsiye kararı alması için önerge verdi. Önerge görüşülmek üzere komisyonlara gönderildi.



"YÖNETİM AYAK DİRİYOR"

Mısırlı'nın verdiği bilgiye göre, hakları iyileştirilen KHK'lı 4 bin 105 personelin 3 bin 60 TL olan brüt kök ücretleri 3 bin 702 TL'ye yükseltilerek yüzde 48 artış yapıldı. Ancak Metro A.Ş.'deki 133 işçinin 3 bin 60 lira olan brüt maaşlarında hiç iyileştirme yapılmadı. Bu 133 personel gıdadan eğitim yardımına kadar birçok konuda da üvey evlat muamelesi görüyor.

Öte yandan bu 133 temizlik işçisine yasal olarak uygulanması gereken bulaşıcı hastalık, temizlik, kimyasal madde ile temas ve tozlu alanda çalışma risk ücreti olan günlük 12 TL de verilmiyor.

Mısırlı, bu konuda şirket yönetiminin iyileştirmenin Şubat 2021'deki genel sözleşme ile yapılacağını söyleyerek ayak diriyor. "Eşit işe eşit ücret" sözü vermesine rağmen Soyer de bu konuda adım atmıyor. Soyer'in bu haksızlığa bir an önce dur demesi şart.