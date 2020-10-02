Ege'de son dönemde gündeme 7 ünlü ismin 'kaçak villa' skandalları damga vurdu. Yılmaz Özdil'in Bodrum'da villasını denize yürüttüğü, Soner Yalçın'ın Çeşme'de doğal SİT alanındaki tarlaya kaçak köşk diktiği ortaya çıktı.

Yine ünlü sunucu Fatih Portakal'ın Seferihisar'daki çiftliğindeki 3 kaçak yapısı için ekranlarda karaladığı imar barışından yararlandığı ve firari Can Dündar'ın da Bodrum'daki villasının bir bölümünün Hazine arazisine yapıldığı anlaşıldı.



SOYER, İMAMOĞLU VE AYDOĞDU

Ayrıca görüldü ki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Bodrum'da kayıtlarda otel gözüken, usülsüz bir şekilde inşa edilmiş villada oturuyor.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Çeşme'deki villasını da kaçak inşaatla malikaneye çevirdiği de ortaya çıktı.

Bu skandalların çoğunu olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in Seferihisar'daki zeytinliklerine 'Sıkma tesisi yapacağım' diye izin alıp havuzlu villa yaptığını da Yeni Asır olarak biz ortaya çıkardık.

Siz gerek ekranda gerekse kürsülerde dürüstlük ve ahlak nutukları atarken böyle kaçak göçek işler çevirdiğiniz ortaya çıkarsa doğal olarak 'tefe' konulursunuz.

Nitekim maskeleri düşen bu 7 isim de büyük tepki çekti.



KAÇAK İSKELE BİLE YAPMIŞ

Fakat, bir okurumuzun uyarısıyla bu 7 ismin, Ege'de yıllar önce ortaya çıkan bir 'öncüsü' ve 'piri' yani bir anlamda 'atası' olduğunu ancak aradan geçen zamanda unutulduğunu öğrendim.

O da uzun yıllar genel yayın yönetmenliği de yapan köşe yazarı Ertuğrul Özkök'ten başkası değildi.

Araştırdığımda 2008 ve 2009 yıllarındaki gazetelerde Özkök'ün Akbük'teki yağhaneden kaçak şekilde villaya çevirdiği 'kaçakçılık' öyküsüyle karşılaştım.

Hatta Özkök, şimdiki 'kaçakçılara' göre çok daha hızlıymış... Çünkü O villasının önünden denize kaçak iskele bile dikmiş.

Hatta bu iskeleyi köşesinde "Mabedim" diyerek ballandıra ballandıra anlatmış.

30 Aralık 2019'daki bir haberde, "Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün, SİT alanındaki Akbük Koyu'nda lokanta ruhsatıyla villaya çevirdiği yağhanenin kaçak bölümleri için yıkım kararı alındı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararının uygulanmasını istedi. Kurul da yıkım için gerekli çalışmalara başladı" deniliyor.



YIKILMAKTAN KURTARMIŞ

Bu haberleri okuyunca "Özkök'ün iskelesinin ardından kaçak villası da yıkıldı mı?" diye araştırdık. Arkadaşlarımız villanın şu an sınırları içerisinde kaldığı Menteşe Belediyesi ile görüştü.

"Bir sorunu gözükmüyor. Konut ruhsatı da var" cevabı aldı.

Yani Özkök, sorunu bir şekilde çözmüş, iskelesi yıkılmış olsa da villasını kurtarmış...

Yukarıda saydığım 7 isimden bazıları villalarının kaçak eklentilerini yıktı.

Diğerlerinin birkaçının başı da bu işten ağrıyor. Onlar da baştan bu işin piri Özkök'e gidip "Kaçakçılığın püf noktalarını bize de anlat" deyip akıl alsalardı belki başları da böyle belaya girmezdi!