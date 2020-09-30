CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, Cuma ve Cumartesi günü İzmir'de olacak... 3 isim, kentte geniş katılımlı örgüt toplantıları yapacak. Örgütte gözler bu ziyarete çevrilirken CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan çok konuşulacak bir hamle geldi. İl Başkanlığı CHP'nin kentteki en büyük yumuşak karnı olan ve Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'ya "Onursal Koordinatör" sıfatı vermesiyle Türkiye gündemine oturan Gaziemir için özel bir dosya hazırlamaya başladı.

İl Başkanlığı, belediyenin CHP'li meclis üyelerini pazartesi ve dün il binasına çağırıp tek tek görüşlerine başvurdu. Hazırlanacak dosya genel başkan yardımcılarına sunulacak. Bu arada Cuma veya Cumartesi günü Gaziemir konusunun görüşüleceği özel bir toplantı da yapılacağı gelen bilgiler arasında.



'GELECEK' FİYASKOSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasa hayalini bile kuramayacakları makamlara gelenlerin kendilerini çok önemli zannedip kurdukları partiler giderek birer fiyaskoya dönüşüyor. İşte Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi... Türkiye'yi dış politikada birçok sıkıntının içine sokan ve özellikle Suriye'de yanlış üstüne yanlış yapan Davutoğlu'nun partisi giderek dökülüyor. Bunda da başı İzmir teşkilatı çekiyor.



İSTİFA DEPREMİYLE SALLANDI

İl eski Başkanı Cem Kavur, il yöneticisi ve engelli birim başkanı Hakan Aydın'ı tokatlamıştı. Başka skandallarla da gündeme gelen Kavur görevden alınmıştı.

Şimdi de teşkilatta art arda istifalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Buca ve Gaziemir ilçe başkanlarının istifa ettiği partide dün de toplu istifa depremi yaşandı.

Zaten sadece 17 ilçede başkanlığı olan partide dün Torbalı, Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanları da istifalarını verdi.



"ORTADA DAVA MAVA YOK"

basın toplantısı düzenleyen istifacı ilçe başkanları çarpıcı bilgiler verdi ve partide herşeyin nasıl paraya tahvil edildiğini gözler önüne serdi. Başkanlar "İl Başkanımız görevlere bedel belirlemiş ve ona göre birini arıyor" ifadeleri kullanıldı. Ortada tam bir rezalet var...

Bu arada Karabağlar İlçe Başkanı Murat Uzunöner'in "Dava uğruna gelmiştik. Ancak gördü ki ortada bir dava mava yok." şeklindeki sözleri çok dikkat çekiciydi. Bu söz üzerine ne diyelim? Bir adamın ihtirasları için kurulan bu partide 'dava arayarak' hatayı siz baştan kendiniz yapmışsınız!



TUNÇ SOYER'İN ULVİ PUĞ SEVGİSİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde "Milli Bayramlar Kutlama Kurulu" oluşturdu.

Bu kurulun başkanlığına ise, Konak Belediye Meclisi üyesi ve İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ'u getirdi.

Aldığım bilgilere göre Soyer, şimdi de Puğ'u İZDENİZ Yönetim Kurulu üyeliği görevine atadı. Bakalım Soyer-Puğ dostluğu nerelere kadar uzanacak...