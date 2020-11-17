İzmir, büyük bir deprem afeti yaşadı.

Bayraklı'da birçok bina yıkılırken on binden fazla İzmirli, ağır hasar gören evlerini terk etmek zorunda kaldı. Şimdi herkes depremden ders alınması gerektiğini, altından 17 aktif fay hattı geçen İzmir'in daha büyük deprem riskleriyle karşı karşıya olduğunu dile getiriyor.

Toplum olarak depremden ne ölçüde ders alacağız bilemiyorum, bunu yaşayıp göreceğiz. Ancak ders alınmaya bir yerlerden başlanacaksa, bunların başında mutlaka belediyelerin imar komisyonları gelmeli...



KENT İÇİN EN KRİTİK KOMİSYON

Çünkü, imar komisyonları o ilçenin, o kentin imar gelişimini düzenleyen, aldığı kararlarla yeni rant alanları açabilen en önemli unsurların başında yer alıyor...

Ancak maalesef İzmir'de geçmişte de bugün de belediyelerin imar komisyonları adeta evlere şenlik bir şekilde oluşturuluyor, ilgili ilgisiz pek çok kişi, bu komisyonlara yerleştiriliyor.



MAKİNE MÜHENDİSİ BAŞKAN

Örneğin, ilçe belediyelerinin aldığı tüm imar düzenlemesi kararlarını görüşüp değerlendiren Büyükşehir Belediyesi'nin İmar Komisyonu'nda bu alanla ilgili olarak sadece 2 mimar ve bir inşaat mühendisi var. Mimarlar AK Parti'den Ayşegül Duran Türker ve CHP'den İlhan Dal.

İnşaat mühendisi ise, İYİ Partili Kemal Sevinç. Komisyonun başkanlığını CHP'li meclis üyesi olan makine mühendisi Erhan Uzunoğlu, başkanvekilliğini hukukçu Murat Aydın yapıyor. CHP'li Üye İrfan Önal ise, tekstil mühendisi... Evet evet yanlış okumadınız makine mühendisinin başkanlık yaptığı imar komisyonunda bir tekstil mühendisi bile yer alıyor...

Artık imar planlarını hep beraber nasıl değerlendiriyorlarsa! CHP'den İbrahim Ulaş Polat ve AK Parti'den Özgür Hızal ise diğer avukat üyeler. AK Partili Hüsnü Boztepe, uzun yıllar müteahhitlik yapan bir isim. Komisyonda bu alanın en yetkin meslek dalı arasında yer alan tek bir harita mühendisi yok.



BAYRAKLI'DA DA DURUM TRAJİK

Öte yandan depremin en fazla vurduğu Bayraklı'da belediye meclisinin imar komisyonunda da durum trajikomik... Komisyonun başkanlığını inşaat mühendisi CHP'li Cindi Can Polat yapıyor. AK Partili üye Osman Sağlam da harita mühendisi. Fakat 4 kişilik komisyonda yer alan CHP'li Zehra Ongun ve Nilgün Alpaslan'ın imarla hiçbir ilgileri yok. Zehra Ongun işletme ve yerel yönetimler mezunu... Nilgün Alpaslan ise, daha önce Tariş'te halkla ilişkiler bölümünde görev yapmış bir isim.

Tabii bu şekilde oluşturulan imar komisyonlarının elinden çıkan kentler de bu tür afetlerde İzmir'in son depremde düştüğü hale düşüyor. Bu kafayla depremi ucuz atlatmışız desek bile yeridir. Başta da dediğim gibi belediye başkanları eğer depreme hazırlık konusunda samimi ise, önce bu imar komisyonlarına el atmalı ve buralara uzman isimleri getirmeliler...