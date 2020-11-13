TBMM'de kabul edilen bugüne kadarki en kapsamlı borç yapılandırma yasası en çok Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç'ı sevindirdi.

Neden mi? Anlatayım...

Buca Belediyesi, yıllardır süren hoyrat yönetim sonucu İzmir'in en borçlu belediyelerinden biri haline geldi. 31 Mart 2019 seçimlerine girildiğinde belediyenin borcu 350 milyon liranın üzerindeydi. Bu borçların yaklaşık 200 milyon liralık bölümü vergi dairesi, SGK ve Emekli Sandığı gibi kamu kuruluşu borçlarından oluşuyordu.

CHP'li yeni Başkan Erhan Kılıç, belediyeyi böyle bir borç yüküyle devraldı.

Belediyenin İller Bankası paylarının her ay yaklaşık 3 milyon lirası bu borçlar nedeniyle kesiliyordu. Kılıç, bu borç yükü altında belediyeyi çevirmeye çalıştı.



BENZİN İSTASYONU SATIŞI

Böyle bir dönemde belediye, borç miktarını azaltmak için çok kritik bir ihaleye çıktı ve Zafer Mahallesi'nde 4 dönüm üzerine kurulu benzin istasyonunun mülkiyetini satışa çıkardı. Geçtiğimiz 13 Ekim'de yapılan ihalede benzin istasyonu, tek teklif sahibi Yalvaçlar Petrol tarafından 39 milyon lira teklifle satın alındı. Başkan Kılıç, bu satışla rahat bir nefes alacağı ümidine kapılmıştı. Ancak dün Buca'dan şok bir haber geldi.

Belediye 39 milyon liralık satışı iptal etti. Belediye yetkilileri, ihalede tek teklif olması sebebiyle böyle bir karar alındığını söyledi. Ancak öğrendiğime göre iş biraz daha karışık çıktı.



HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILDI

Buna göre Başkan Kılıç, ihaleyi iptal ederek 39 milyon liralık bir manevra yapmıştı. Çünkü ihalenin ardından Vergi Dairesi Başkanlığı, belediyenin vergi borcu için İcra İflas Kanunu'nun 89/1 maddesi çerçevesinde haciz girişimi başlatmıştı. Bu çerçevede ihaleyi kazanan şirketten ödemenin direkt kendilerine yapılması istenmişti. Bu da satıştan gelecek 39 milyon liranın belediyenin vergi dairesi borcunun faizine gideceği ve belediyenin benzin istasyonunu satmasına rağmen hiçbir gelir elde edemeyeceği kaygısı oluşturdu. Vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılma yasasına yönelik Ankara'da çalışmalar sürerken başlatılan bu haciz işlemi Kılıç'ı kara kara düşündürmeye başladı.



DEV İHALE İPTAL EDİLDİ

Öğrendiğime göre, ihale bu çerçevede iptal edildi. Belediye şimdi çıkan yeni yasa kapsamında borçlarını yapılandırmak için Vergi Dairesi'ne başvuruda bulunacak. Borçlar belirli bir ödeme planına bağlandıktan sonra da benzin istasyonunun satışı için tekrar ihaleye çıkılacak. Bu kez para belediye kasasına girecek. İşte çıkan borç yapılandırma yasası bu yüzden en çok CHP'li Kılıç'ı sevindirdi. İzmir'deki ilçe belediyelerinin önemli bölümü, uzun yıllardır çok kötü yönetildikleri için ağır borç yükü altında kıvranıyor.

Kadroları aşırı şişirilen ve savurganlık haberleriyle gündemden düşmeyen belediyelerin borçlarının önemli bölümünü de başkanların uzun yıllar ödemeyip üzerine yattıkları vergi ve SGK prim borçları oluşturuyor. Bu yüzden İzmir'deki CHP'li çok sayıda belediye başkanı, Kılıç gibi çıkan bu yeniden yapılandırma yasasıyla bir nebze nefes almayı umut ediyor.