Sürekli iktidarı yıpratmaya çalışan CHP, diğer yandan seçmenden beklediği ilgiyi göremiyor. Anketler, CHP'nin oylarının artmadığını gösteriyor. Hatta birçok ankete göre CHP oyları düşüşte. Kılıçdaroğlu da dün oylarını artıramadıklarını itiraf etti.

Peki CHP niye her şeye rağmen oylarını artıramıyor, aksine oy kaybediyor. Çünkü, CHP'nin PKK'nın uzantısı HDP'yle kurduğu ittifak aleyhine işlemeye başladı.

Parti adeta mezhepçi ve etnik siyaset yapan bir yapının esiri olmuş durumda.



MEZHEPÇİ VE ETNİK SİYASET

Bir yanda partiyi HDP'yle aynı çizgiye çeken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve onun "Mustafa Kemal'in askerleri değil yoldaşıyız. Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum" sözünde vücut bulan bir kitle var. Diğer yanda ise, Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP'de sürekli törpülenen ve kendisini "Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri" olarak gören bir kesim bulunuyor. Bu kesim, parti yönetiminin tüm baskısına rağmen var olmaya çalışıyor.





SARIGÜL VE İNCE'NİN PARTİSİ

Böyle bir dönemde CHP içinden yeni partiler doğuyor. Şişli Belediye eski Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştiriyor. Ayrıca CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve partinin oylarını uzun yıllardır ilk kez yüzde 30 bandının üzerine taşıyan Muharrem İnce de atakta. Daha önce İnce, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk demekle gurur duyuyoruz" çıkışı yapmıştı. Yeni Asır'ı ziyaret eden Sarıgül de "asker" söylemine özel vurgu yapıyor.

Bu isimlerin partilerini kurmasıyla CHP'de "yoldaşlar" ve "askerler" arasında bir yol ayrımı doğacak gibi görünüyor.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiğinde verdiği bir röportajda, "Ben Mihri Belli dönemindeki Türkiye Emekçi Partisi rotasında yürümüş bir gençlik yaşadım. Milli demokratik devrimdi, 80 öncesiydi. Kendimi hala oraya bağlı hissediyorum" demişti. Meğer Soyer'in Başkanvekili Mustafa Özuslu da hızlı bir solcuymuş... Geçenlerde elime o dönemki arkadaşlarıyla Che Guevara'nın resmi önünde çekilmiş bu fotoğrafı geçti.

Sizinle de paylaşmak istedim...



BAŞKAN SANDAL BENCE HAKLI

CHP Bayraklı'da Belediye Başkanı Serdar Sandal ile İlçe Başkanı Pınar Susmuş, kongrede birbirlerine karşı çetin bir mücadele verdiler.

Susmuş, Sandal'ın desteklediği adaya karşı seçimi kazandı. Şimdi ikili arasında kavga başladı. Haberlere göre, Sandal'ın meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri ile yaptığı toplantıya katılan Susmuş, "Deprem sonrası bizi çağırmadınız" diyerek tepki göstermiş. Sandal da, "Depremden sonra herkes işin bir ucundan tuttu. Kimseye özel davet göndermedik. Ben vatandaşın derdiyle uğraşıyorum, siz ne diyorsunuz?" demiş. Sandal'la birlikte İlçe Sekreteri Kemal Kaygül de salonu terketmiş. Basına yansıyan bu diyaloğa göre bence Sandal, burada çok haklı... Depremin ardından seferber olmak için davetiye gerekmiyor...