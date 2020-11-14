CHP'li Soyer'in aylık 35 bin lira ücret ödediği reklamcı Nesteren Davutoğlu, HDP organizasyonlarında sık sık boy gösteriyor.



Siyaset dünyası son günlerde CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin birlikte Anayasa değişikliği için yaptıkları çalışmayı konuşuyor. İyi Parti lideri Meral Akşener her ne kadar inkar etse de ortaya çıkan belgeler ve CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun yaptığı itiraf da gösteriyor ki, böyle bir çalışma bal gibi yapılmış. Hatta bugün Anayasa'nın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddelerinin değiştirilmesini bile konuşmuşlar. Anayasa'dan Atatürk milliyetçiliği ifadesinin çıkarılması konusunda da anlaşmışlar. CHP zaten bu çalışmayı inkar etmeye bile kalkışmadan kabulleniyor. Akşener ve İyi Partililer ise, ısrarla bu ittifakı gizlemeye çalışıyor.

Oysa herşey gayet açık.



BÜYÜKŞEHİR ÖRNEĞİ ORTADA

Bu ittifak için söz konusu Anayasa çalışmasının yanı sıra İzmir örneği de en büyük kanıtlardan biri...

HDP'den destek alarak seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyeye HDP'lileri doldurdu. Hatta bu doldurulanların 16 tanesi Valiliğin yaptığı güvenlik soruşturmasından geçemedi ve belediye tarafından işten çıkarılmak zorunda kaldı. Muhtemel ki, şu an belediyenin HDP'den gelen listeler doğrultusunda işe başlattığı başka isimler de süren bu soruşturmalardan geçemeyecek.

Bu arada, HDP'yle olan bağı gayet iyi bilinen Demokrasi için Birlik Hareketi Koordinasyon üyesi olan İstanbullu reklamcı Nesteren Davutoğlu, Soyer tarafından belediyede çok etkili bir noktaya getirildi. Bu fotoğrafta da HDP'nin akıl hocası olduğu görülen Davutoğlu, Soyer'i yönlendiren birkaç kişi arasında yer alıyor. Bununla birlikte belediyeden aylık 35 bin liraya denk gelen bir ücreti de cebine koyuyor.

HDP'nin akıl hocası olduğu anlaşılan Nesteren Davutoğlu, CHP'li Tunç Soyer'i yönlendiren beyin takımı içerisinde yer alıyor.



BİZİ KANDIRMAYA ÇALIŞMAYIN

Soyer, HDP'yle göstere göstere iş tutarken CHP'nin Millet İttifakı'ndan ortağı İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve yönetiminden buna maalesef tek ses çıkmıyor. Bir ara tabanın gazını almak için "Sabrın da bir sınırı var" gibi bir çıkış yapmaya çalışan İyi Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da sus pus olmuş durumda. Büyükşehir'deki bu açık CHP-HDP ittifakına ses çıkaramıyorsa İyi Parti de bile isteye bu ittifakta yer alıyor demektir. O yüzden Akşener ve İyi Parti yöneticileri bu kirli ittifak konusunda artık lütfen bizi kandırmaya çalışmaktan vazgeçsinler. Çünkü yaptıkları, resmen aklımızla dalga geçmek oluyor.