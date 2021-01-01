İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tam bir çelişkiler yumağı...

Bir yandan lafa geldi mi "Atatürk'ün izinden gidiyorum" diyor, diğer yandan ülkeyi bölmeye çalışan PKK'nın elebaşına özgürlük isteyen üst düzey HDP'lilerle masa kuruyor. Soyer şimdi de Kültürpark ve belediyenin Konak'taki ana binasının yıkımı konusunda çelişki içinde...



KÜLTÜRPARK'TA YAPILAŞMA

Soyer'in Kültürpark için hazırlattığı koruma amaçlı imar planı, tabiri caizse tam bir "Dağ fare doğurdu" hikayesi...

Kültürpark'ın kentin merkezinde bir yeşil vaha haline getirilmesi beklentilerinin aksine yeniden yapılaşmayı öngören bir plan. Kültürpark'ın yeşil kimliğini koruması için mücadele eden platform ve gruplar Başkan Soyer'in hazırlattığı plana tepki gösteriyor. Çünkü plan, Gaziemir'deki fuar alanı tamamlandığında Büyükşehir tarafından tamamen söküleceği sözü verilen fuar hollerinin kaldırılmasını öngörüyor ancak diğer yandan yeni yapılaşma da getiriyor.

Buna göre holler ve Celal Atik Spor Salonu kaldırılacak ancak yerlerine 20 bin metrekareyi aşan iki yeni yapı dikilecek. Yani Kültürpark'taki inşaat yoğunluğu bir miktar azalmasına rağmen yine sürecek.



KOCA MEYDANI GENİŞLETECEK!

Soyer, "Nuh diyor, Peygamber demiyor" misali bu konuda geri adım atmıyor.

Yani bir yeşil alanı yine yapıya boğmak istiyor. Oysa aynı Soyer, başta Mimarlar Odası olmak üzere birçok kurumun karşı çıktığı Büyükşehir Belediyesi'nin depremde hasar alan Konak'taki binasını yıkma fikrinden vazgeçmiyor. Buna göre bina yıkılacak, yerine daha küçük bir başkanlık ve meclis binası yapılacak ve bu alan Konak Meydanı'na dahil edilecek. Soyer, bu binanın meydana kimlik kazandırdığı ve yıkılmaması gerektiği zaten Konak Meydanı'nın 20 hektarlık dev bir alan olduğunu genişlemesine gerek olmadığı uyarılarına kulak asmıyor. Yıkım yerine güçlendirme yapılması taleplerine "Ben kimlik kazandırma meselesini tartışmalı görüyorum.

Meydana kimlik kazandıran Saat Kulesi ve Hükümet Konağıdır" diyerek niyetini ortaya koyuyor.



ODA BAŞKANI DA DİKKAT ÇEKTİ

Yani bir yeşil alanı aslına döndürmekten imtina ederken diğer yandan 20 hektarlık bir meydanı daha da genişletme derdinde.

Kafasında nasıl bir hesap yapıyor bilmiyorum ama bu büyük bir çelişki... Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman da bu çelişkiye dikkat çeken güzel bir açıklama yaptı ve dedi ki, "20 hektar açık alan bulunan bir meydanda belediye hizmet binasının yıkılarak meydana katılmasını sağlayan anlayış, şehrin tek parkı olan Kültürpark'ı da yapıların kaldırılıp park olarak kullanılmasına karşı çıkıyor.

Bunu da çok ilginç buluyoruz." Evet biz de bunu çok ilginç buluyoruz...

Umarız Soyer, yeni yılda İzmirlileri böyle çelişkilerle daha fazla uğraştırmaz..



SUNAY AKIN KÜLTÜRPARK'IN PEŞİNDE Mİ?

Kültürpark demişken... Tunç Soyer'in danışmanlığını yürüten İstanbullu şair Sunay Akın'ın Kültürpark Göl Gazinosu'nu bir oyuncak müzesi haline getirmek için girişimler yaptığını geçtiğimiz aylarda bu köşede dile getirmiştim. Şimdi kulislerde bu girişimin yeniden alevlendiği, Kültür Sanat Daire Başkanlığı'nın bu yönde çalışma yaptığı iddiaları konuşuluyor.



BURASI SİZİN OYUNCAĞINIZ MI?

Dün konuyla ilgili Akın'ı aradım, kendisine mesaj da gönderdim. Görmesine rağmen dönmedi. Umarım bu iddia doğru değildir.

O zaman sormazlar mı adama, "Sizin amacınız ne? Kültürpark'ta kentin simge yapılarından birine böyle bir oyuncak müzesini kimin fikrini alarak kuruyorsunuz? Yoksa Kültürpark'ı kafanıza göre takılacağınız bir oyuncak olarak mı görüyorsunuz?" diye...