CHP İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İl Başkanı Deniz Yücel arasındaki kriz yeniden derinleşmeye başladı.

Öyle ki, artık mızrak çuvala sığmaz hale geldi.

Çünkü, geçtiğimiz günlerde de bu köşede yazdığımız gibi, başta skandal İzmir Mizah Festivali olmak üzere birçok konuda muhalefetin çok etkili tepki ve eleştirilerinin hedefi olan Soyer, Yücel ve İl Yönetimi tarafından açık bir şekilde yalnız bırakılıyor. Soyer'e sadece kendi ekibinden isimler destek açıklaması yapıyor o kadar. Yücel ise, adeta ellerini ovuşturarak Soyer'in yıpranmasını seyrediyor. Tamam Türkiye ve İslam düşmanlarını festivale çağırma skandalına sahip çıkması beklenemez ama göstermelik bile olsa tek kelime etmemesi dikkat çekiyor.



'ÇETELESİNİ TUTMUYORUM'

Nitekim önceki gün İzmir basını ile bir araya gelen Soyer'e bizim de bu köşede irdelediğimiz söz konusu tabloyla ilgili düşünceleri soruldu. Soyer, aynen şunları söyledi: "Ben her ne kadar CHP'den seçilmiş bir belediye başkanı olsam da tüm halkın belediye başkanıyım. İzmir'in belediye başkanıyım. Dolayısıyla bana İzmir halkının sahip çıkıyor olmasından daha değerli hiçbir şey olamaz. Kimin sahip çıktığının, kimin çıkmadığının çetelesini tutacak ne vaktim var ne ilgim var. Hakikaten ben İzmir halkının bana sahip çıktığını biliyorum ve bundan daha büyük bir güç de yok.

Bundan dolayı da çok mutluyum..."



ARTIK DİKİŞ TUTMAZ

Soyer'in bu açıklamasının satır araları okunursa Yücel ve il yönetimine üstü kapalı olarak çekilmiş resti görmemek mümkün değil. Benim bu sözlerden çıkardığım anlam bu. Soyer, Yücel ve ekibine "Destek verip vermediğiniz benim için çok da önemli değil. İlgi alanımda da değil" demeye getiriyor. CHP'nin bugün İzmir'de yaşadığı en büyük kambur Soyer ve Yücel arasındaki bu sorundur. Bunu gören CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da birkaç gün önce "Yücel'le Soyer'in arasını bulmak lazım" ifadesini kullandı. Ancak, Genel Başkanın bile kongre sürecinde düzeltemediği iki ismin arasının artık dikiş tutması mümkün değil gibi görünüyor.

Hele CHP içinde söylendiği gibi Yücel'in gönlünde Büyükşehir adaylığı yatıyorsa ve bununla ilgili emareler göstermeye başlarsa kavga daha da büyür.



BU NASIL SÖZ BAŞKAN?

CHP'den seçilen Tunç Soyer'e HDP'ye yakın siyaset izlediği yönünde en çok eleştiri yapan biziz.

Yeni Asır olarak Soyer-HDP ilişkisini defalarca hem de fotoğraflarıyla ortaya koyduk. Soyer, önceki günkü basın buluşmasında HDP'ye yakın siyaset izlediği yönündeki soruyu da cevaplandırdı. Etkinlikle ilgili haberlere yansıdığına göre Soyer, "Ben belediye başkanı olarak herkesin başkanıyım.

Kimseye hangi siyasi partiye oy verdiğini sormuyorum. Herkese aynı mesafedeyim" dedi ve "Atatürk'ün çizdiği rotada yürüyerek belediye başkanlığı yapıyorum" diye de ekledi.



ATATÜRK'Ü İSTİSMAR ETMEYİN

Yahu Başkan? Laf mı bu?

Atatürk senin gibi "PKK elebaşı Apo'ya özgürlük" isteyen HDP yöneticilerini muhatap alıp aynı masaya oturur mu? Sen kurduğun İzmir Düşünce Topluluğu'nun neredeyse yarısını böyle diyen HDP'lilerden oluşturdun, onlara akıl danışıyorsun. Hatta bu isimlerin kamusal alan olan belediyede toplantı yaptığına dair fotoğraflar bile var. Tamam en büyük uzmanlığınız Atatürk ismini istismar etmek ancak bari terör destekçileriyle olan içli dışlı ilişkinizi izah etmek için Atatürk'ü kullanmayın. Zira çok ayıp oluyor ve bu numarayı kimse de yutmuyor.