İzmir, Yeni Asır'ın etkili yayınlarıyla bir skandalın ucundan döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in Türkiye ve İslam düşmanı yabancı karikatüristlerle yapmayı planladığı İzmir Mizah Festivali kapsamındaki 'ihanet' gibi söyleşi, Valiliğin devreye girmesiyle iptal oldu. Bu gelişmeleri sizlere Yeni Asır farkıyla adım adım duyurduk.



BU CHP BİLE SAHİP ÇIKMADI

Siyaset açısından baktığımızda ise, Soyer'in toplumda büyük tepki toplayan bu hamlesiyle çok yıprandığı net bir şekilde görülüyor. Soyer, öyle bir işe kalkıştı ki, HDP ile yakınlaşıp Atatürkçü çizgisinden uzaklaşan şu anki CHP içinden bile kendisine destek verecek kimseyi bulamadı. Kurultayda kendisinin Parti Meclisi'ne taşıdığı Rıfat Nalbantoğlu, söyleşi iptal olmadan önce Soyer'e bir destek açıklaması yaptı ama o da bu açıklamasında festivalden bahsetmedi bile. PM'ye girmesinin hatırına görüntüyü kurtardı sadece. Bir de iptal kararı alınıp iş işten geçtikten sonra CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan ve Kani Beko'dan cılız destek açıklamaları geldi o kadar.



İL BAŞKANI İLE MESAFE

Skandalın CHP içindeki en bariz etkisi ise, yıldızları barışmayan, il kongresi ve kurultay süreçlerinde karşı karşıya gelen Soyer ve İl Başkanı Deniz Yücel'in arasındaki iplerin daha da gerginleştiğinin su yüzüne çıkarması oldu. Zaten Soyer ile Yücel'in Menemen Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçiminde çatıştıkları kulislerde yoğun olarak konuşuluyordu. Üzerine bu festival krizi de işin tuzu biberi oldu.



ELLERİNİ OVUŞTURUP SEYRETTİ

Yücel, festivalle ilgili AK Parti ve MHP cephesinden Soyer'e sert tepkiler gelirken ortaya çıkıp tek kelime etmedi bile.

Tamam tabi ki, böyle bir skandalı sahiplenmesi beklenemezdi. Sahiplenseydi bu çirkin girişime o da ortak olurdu. Ancak Yücel'in Nalbantoğlu gibi görüntüyü kurtaran bir açıklama dahi yapmaması çok dikkat çekiciydi. Yücel, yanlış bir adım atan Soyer'in kamuoyunda daha da yıpranmasını adeta ellerini ovuşturarak izledi.



YÜCEL BÜYÜKŞEHİR'İ Mİ İSTİYOR?

Yani özetle ikili arasındaki fırtına daha da şiddetli esmeye başladı. CHP içinde bazıları bunu Yücel'in bir dahaki seçimde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istediği tezine dayandırıyor. Yücel'in böyle bir niyeti var mı bilmiyorum ancak Soyer ve Yücel arasındaki çatışmanın önümüzdeki süreçte daha da artması bekleniyor.

STK'LAR ÇOK GEÇ KALDI

Yeni Asır'ın Soyer'in skandal festivalini gündeme getirmesinin ardından AK Parti ve MHP'den sert çıkışlar oldu. Cumhur İttifakı, toplumun hassasiyetlerine tercüman olan bir siyaset izledi. Bu arada kamuoyunun sert tepkisi sosyal medyada da gündem oldu. Ancak bu süreçte İzmir'deki sivil toplum kuruluşlarından ciddi hiçbir çıkış gelmedi. İzmir'deki birçok sivil toplum kuruluşu ancak Valiliğin söyleşiyi iptal etmesinin ardından ortak bir açıklama yapıp Soyer'i kınadı. Bu tepki doğru olmakla birlikte çok geçti. STK'ların böyle önemli konularda tepkilerini doğru zamanda göstermesi gerekir. Bu demokrasinin daha sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlar. Yoksa bu gibi tehlikeli girişimlerde iş işten geçebilir.