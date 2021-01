Seferihisar Belediyesi’ni yönettiği 10 yılda bir enkaz haline getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir icat daha geliştirdi. Soyer, daha önce gayrimenkul alımlarıyla desteklediği Seferihisar Belediyesi’ni kurtarmak için şimdi de İzmir’in bütçesiyle bu ilçeden işçi ‘transfer’ edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" der durur... CHP'liler de bu söze alkış tutar... Peki CHP, 20 yıldır iktidarda olduğu İzmir'i nasıl yönetiyor? Bu konuda iftihar edeceği bir tablo var mı? İşte İzmir'in hali ortada... Körfez hala kokuyor, trafik giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyor... İzmir'e haksız bir şekilde 'köy' yakıştırması yapanların sayısı azalacağına maalesef her geçen gün artıyor...



DERS OLARAK OKUTULUR

CHP'nin ve şu an Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten Tunç Soyer'in belediyeciliğini anlamak için şu Seferihisar örneğine bakmak bile yeterli. İddia ediyorum, Seferihisar Belediyesi'nin geldiği nokta bugün üniversitelerde 'bir belediye nasıl yönetilmemeli' şeklinde ders olarak okutulsa yeridir.



BULDOZER GİBİ GEÇTİ

Soyer, 2009-1019 arasında yönettiği Seferihisar'ın üzerinden bir buldozer gibi geçti. İlçeyi "Sakin şehir" (Cittaslow) yaparak sağladığı popüleritenin arkasına sığınıp belediyenin turizm imarlı ve değerli tüm gayrimenkullerini sattı. Daha geçtiğimiz hafta haritasıyla ortaya koyduğumuz gibi özellikle Sığacık Akkum'da tüm sahili haraç mezat elden çıkardı. 100-120 milyon liraya satılan bu arsaların şu anki değerinin bir milyar liranın üzerinde olduğu belirtiliyor. Soyer, 10 yılda bu satışlara rağmen belediye borcunu da 30-40 milyon liralardan 100 milyon liraların çok üzerine çıkardı. Bu arada Uluslararası Cittaslow Birliği yöneticisi olarak da dünyayı bol bol gezdi. Tam bir mirasyedi gibi davrandı. Soyer, Seferihisar'ı enkaz haline getirmesinin ardından şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni bitirmek için uğraşıyor. Büyükşehir bir yandan hızla borçlanırken diğer yandan gayrimenkul satış rekorları kırıyor. Ayrıca belediyeye HDP'liler başta olmak üzere binlerce kişiyi de doldurarak kadroları şişiriyor. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu'nun kente yatırım yapmayıp belediye kasasında biriktirdiği para ve gayrimenkulleri yine bir mirasyedi gibi yiyor. Soyer, diğer taraftan da 4.3 milyon İzmirliye hizmet vermesi gereken Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden daha önce batırdığı Seferihisar'ı kurtarma peşinde.



İŞÇİ TRANSFER EDİYOR

Bugüne kadar Seferihisar Belediyesi'ni rahatlatmak için belediyeden birçok gayrimenkul satın alan Soyer, şimdi öyle bir formül üretti ki, bu da adeta dünya belediyecilik tarihine geçecek cinsten. Soyer, artık İzmirlinin cebinden Seferihisar Belediyesi'ne para aktaracak yol bulamayınca bu belediyeden işçi transferine karar verdi. Evet yanlış okumadınız Soyer, çalışan maaşlarını düzenli olarak ödeyemez hale gelen Seferihisar Belediyesi'ni kurtarmak için bu ilçeden Büyükşehir'e işçi transfer ediyor.



YETİŞKİN, DOĞRULADI

İlçe günlerdir bu transferi konuşuyor. Buna göre ilk etapta 180 civarında işçinin Büyükşehir'e geçeceği öne sürülüyordu. Ben de bu iddiaları, Soyer sonrası devraldığı enkazı ayakta tutmaya çalışan Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin'e sordum. Yetişkin, açık yüreklilikle verdiği cevapla belediyecilik tarihinde nadide örneklerden biri olarak yer alacak olan transferi doğruladı.



İLK ETAPTA 60 KİŞİ

Büyükşehir'e geçecek kişi sayısının söylendiği gibi 180 olmadığını ifade eden Yetişkin, bu sayının ilk etapta 60 kişi olacağını söyledi, "Şu an bu kadar ama ileride ne olur ne olmaz bilmiyorum. Sonrasında 60-70 kişi daha verirsek bu bizi ekonomik olarak ciddi bir şekilde rahatlatır" diye de ekledi. Bu gidenlerin yerine belediyeye yeni eleman alımı yapılacağı yönünde ilçede konuşulan iddiaları da yalanlayan Yetişkin, "Bunu söyleyenler yalan söylüyor. Gönderdiğimiz kişinin yerine niye birini alayım?" dedi. Yetişkin, şu an için belediyenin borcunun bütçesi ile birebir denk olduğunu ve bunun miktarının da 128 milyon lira civarında olduğunu belirtti. Yetişkin'e "Büyükşehir'e geçecek işçilerin yasal hakları ödenecek mi?" diye sordum. "Bu konuda bir sıkıntıları olmayacak. Zaten içeride de en fazla bir aylık maaş alacakları var" cevabını verdi. Yetişkin, şu anki çalışan sayılarının da 'kendisi dahil' 641 kişi olduğunu belirterek, bu işçi transferiyle ekonomik anlamda bir rahatlama sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.



DİĞERLERİ DE İSTERSE...

Soyer, bu transferle de Seferihisar'ı kurtaramazsa bakalım daha neler icat edecek? Öte yandan bu transferin ardından İzmir'deki diğer batık belediyelerden gelecek "Bizden de işçi transfer et" şeklindeki taleplere ne cevap verecek? Bunları yaşayıp hep beraber göreceğiz.