İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, lafa geldi mi tam bir demokrasi aşığıdır... Ondan büyük demokrat yoktur! Ancak maalesef, 'Dervişin fikri değil zikri' meselesinde olduğu gibi sıra uygulamaya geldi mi tam tersi bir tablo ortaya koyar.

Daha önce iki kez "Sizi meclisten çıkarırım" diye tehdit ettiği muhalif belediye meclis üyelerinin toplantılardaki konuşma sürelerini sınırlamaya kalktığını biliyoruz.

Kendisiyle tartışıp toplantıyı terk eden AK Partili Meclis üyelerinin ardından "Demokrasi bazılarına bol geliyor" dediğini de... Soyer, şimdi de kendi partisi CHP'den bir kadın meclis üyesine büyük bir demokrasi ayıbı yaptı.



ÜÇ İSİM DAYATTI

Önceki akşam toplanan mecliste belediye ve Soyer'in icraatlarını değerlendirecek 'denetim komisyonu' üyeleri belirlenecekti.

Bunun öncesindeki parti grup toplantılarında CHP ve AK Parti komisyona aday yapacağı üyeleri belirledi.

Soyer ise, CHP Grubu'na komisyon için Bülent Sözüpek, Yeşim Tekoğlu ve İbrahim Ulaş Polat isimlerini dayattı.

"Dayattı" diyorum çünkü kelimenin tam anlamıyla böyle oldu.

Tunç Soyer



KADIN ÜYEYİ ENGELLEDİ

Soyer'in kendisini denetlemesi için seçtiği bu 3 ismin dışında CHP'nin Karşıyakalı Meclis Üyesi Birgül Sural Üner de aday olmak istedi.

Geçtiğimiz yıl da denetim komisyonunda yer alan Üner, adaylık konusunda ısrarcı oldu ve seçimin ilgili yönetmelik gereği gizli oylama ile yapılmasını talep etti.

Ama lafa geldi mi 'demokrasi şampiyonu' olan Soyer ve destekçisi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Üner'in adaylık isteğini dikkate bile almadı.

CHP'li belediye meclis üyelerinin hemen hemen tamamı da bu demokrasi ayıbına ortak oldu.

Aldığım bilgilere göre, içlerinden sadece Taner Kazanoğlu bu haksızlığa gür bir sesle tepki gösterdi. Kazanoğlu Üner'in adaylığının kabul edilmesi ve gizli oylama yapılması gerektiğini belirtti.





Birgül Sural Üner







Taner Kazanoğlu



BU YAPILANI UNUTMAYIN

Ancak Soyer, kendisini Birgül Hanım'ın değil belirlediği bu 3 üyenin denetlemesini istiyordu. Bu yüzden Üner'e "Bu yıl komisyon üyelerini yeniliyoruz. O yüzden bu isimleri belirledik" dedi ve talebini geri çevirdi.

Özuslu, adaylığını açıklayan Üner'i adeta yok sayarak Soyer'in istediği 3 isim için usuleten bir açık oylama yaptırdı ve 3 isim belirlenmiş oldu.

Tamam siz komisyonda bu defa yeni üyelerin yer almasını istiyor olabilirsiniz ancak adaylığını açıklayan bir başka üyeyi görmezden gelemezsiniz. Bu neresinden bakarsanız bakın bir demokrasi ayıbıdır. Bu ayıp da hem Soyer'e hem de bu haksızlığa ses çıkarmayan tüm CHP'li meclis üyelerine yeter de artar bile...

Soyer, bundan sonra 'demokrasi'den falan bahsettiğinde bu ayıbını aklınıza getirin ve ne kadar 'inandırıcı' olduğuna öyle karar verin!