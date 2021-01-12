İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterliğe eski Başkan Aziz Kocaoğlu tarafından getirilen Buğra Gökçe, Tunç Soyer döneminde en güçlü günlerini yaşıyor.

Hatta sosyal medyada adeta asıl başkan kendisiymiş edasıyla yaptığı bazı paylaşımlar gözden kaçmıyor. Bu arada Gökçe ekibinde de değişikler yapıyor.



AYŞEN KALPALI DA GİDİYOR

En son Sayıştay'ın Gökçe ile birlikte Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki alt geçit için toplam 17.2 milyon liralık zimmet çıkardığı bürokratlardan biri olan dönemin Fen İşleri Daire Başkanı Murat Varlıorpak gitti. Gökçe tarafından daha önce İtfaiye Daire Başkanlığı'na kaydırılan Varlıorpak, itfaiyedeki bir soruşturma çerçevesinde Muhtarlıklar Daire Başkanlığına düz memur olarak atandı. Son bomba Yapı İşleri Dairesi'nde patladı. Daire Başkanı Ayşen Kalpalı'nın da emeklilik dilekçesi verip izne çıktığı, giderken de personelle vedalaştığı kaydedildi. Öte yandan Eşrefpaşa Belediye Hastanesi Başhekimi Dr.Serdar Pedükcoşkun'un da emeklilik başvurusu yapıp izne ayrıldığını da bir son dakika gelişmesi olarak duyuralım.



DAİRE BAŞKANLARINA TASFİYE

Soyer'in başkan olmasından sonra Gökçe'nin ekibindeki yaprak dökümü bir süredir devam ediyordu. Örneğin Satın Alma Daire Başkanı Mehmet Sayar emekli oldu. Mali İşler Dariesi Başkanı Aydın Güzhan önce görevden alındı, ardından emekli oldu. Bilgi İşlem Daire Başkanı Güler Sağıt, görevden alındı ve ESHOT'a gönderildi.



YAYLA VE TÜRKYILMAZ'A OPERASYON

Geçtiğimiz Ekim ayında ise, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı'nda deprem yaşandı.

Tarihi Yapılar Şube Müdürü Ebru Yayla, Kültürpark şefliğine düz memur olarak atandı. Makine ve Elektrik Şube Müdürü Turgay Türkyılmaz da müdür olduğu birimde düz mühendis olarak görevlendirildi. O tarihteki haberlerde bu iki ismin görev değişikliğinin İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı Balıkçılar Meydanı Projesi soruşturması ile ilişkili olabileceği ileri sürüldü.



HERKES "NE OLUYOR" DİYE SORUYOR

Gökçe'nin yakın ekibinde yaşanan bu depremin ardından Varlıorpak da itfaiyede başlatılan yangın raporu usulsüzlükleriyle ilgili soruşturma çerçevesinde İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınıp Muhtarlarlıklar Daire Başkanlığına düz memur olarak atandı. Şimdi de Ayşen Kalpalı'nın emeklilik başvurusu haberi geldi. Kalpalı'nın başvurusunun ardından 45 gün izne çıktığı belirtildi. Dün görüştüğüm ve emeklilik başvurusunu sorduğum Kalpalı, "Bununla ilgili bilgi vermek istemiyorum. Bunu yazsanız ne yapacaksınız ki?" dese de aldığım bilgiler Kalpalı'nın giderken personelle bile vedalaştığı yönünde.



BALIKÇILAR MEYDANI İLE İLGİSİ VAR MI?

Kalpalı'nın bu kararını vermesinde yıllardır iddiaların hedefinde olan ve yarım halde tamamlanmış gibi teslim alınıp belediye imkanlarıyla bitirildiği iddiaları ortaya atılan Balıkçılar Meydanı projesi ile ilgisi var mı bilmiyorum. Ancak Kalpalı'nın taşları yerinden oynatacak bu gidişi "Büyükşehir'de neler oluyor?" dedirtiyor. Belediyede şimdi herkes bu değişiklikler ve Genel Sekreter Gökçe'nin tasfiyeleriyle ne yapılmak istendiğini anlamaya çalışıyor...