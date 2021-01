İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarken bile ayrımcılık yaptı. Gazetecileri böldü...

Öyle ifadeler kullandı ki, kendisinin yanlışlarını gündeme getirip kamuoyunu bilgilendiren gazetecileri 'sözde gazeteci' olarak nitelendirip ayırdı. İşte 'sevgi ve demokrasi aşığı' geçinen Soyer'in gerçek yüzü bu... Eleştirirsen, yanlışlarını yazarsan 'yalancı' ve 'iftiracı' oluyorsun, kendisini pohpohlayıp her yaptığına 'harika' dersen de 'dürüst gazeteci'... 4.3 milyonluk bir şehrin belediye başkanına bu yaptığı yakışıyor mu? Demek gücü tamamen eline geçirse kendisini eleştirenleri tamamen susturacak!



YENİ ASIR TABİ Kİ YAZAR

Bakın Sayın Soyer...

Defalarca yazdık ama daha iyi anlamanız için bir kez daha tane tane yazıyoruz.

Siz, 'arka sıradakiler' diyerek gelip ilk önce şehrin en muhteşem manzarasına sahip, 4 dönüm bahçe üzerine kurulu Şato'ya yerleşirseniz biz bunu tabii ki gündeme getiririz. Kardeşinizi genel sekreter yaptığınız vakfa, halkın kasasından 8.9 milyon lira aktarmaya çalışırsanız tabii ki eleştiririz.



HAVUZLU VİLLA SKANDALI

Seferihisar'daki zeytinliğinize 'Sıkma tesisi ve bakıcı evi yapacağım' diye izin alıp havuzlu villa kondurduğunuzu da tabii ki ortaya çıkarırız. Bu arada 'PKK elebaşına özgürlük" diyenlerle masa kurup onlara akıl danışırsanız, öte yandan belediyede önemli makamlara BAL'lı (Bornova Anadolu Liseli) arkadaşlarınızı getirirseniz tabii ki, bunu manşet yaparız.

Son olarak depremin hemen ardından pandemi döneminde Mizah Festivali düzenleyip Türkiye ve İslam düşmanlığı yaptıkları karikatürlerle ünlenen isimleri konuşmacı olarak çağırdınız. Biz de gazetecilik görevimizi yapıp bu 'ihanet gibi' girişimi deşifre ettik.



SİZE GÖBEKTEN BAĞLI DEĞİLİZ

İzmir'de medyanın neredeyse tamamına yakını Büyükşehir'e göbekten bağlı olduğu için bu gerçekleri yazamadı ve yazamıyor. Onlar susarken biz gerçekleri yazınca adeta kimyanız bozuluyor.

Biliyoruz bizim de onlar gibi 'üç maymunu oynamamızı' bekliyorsunuz ama daha çok beklersiniz... Biz şimdiye kadar gazetecilikten taviz vermedik, vermeye de niyetimiz yok. Hiçbir zaman kimseye hakaret etmedik, iftira atmadık, gazetecilik sınırlarının dışına çıkmadık. Yaptığımız haberlerin hepsi belgeliydi. Nitekim bugüne kadar sizinle ilgili yaptığımız haberlerin hiçbirinin aksi kanıtlanamadı. Size asıl kötülüğü, her yaptığınızı öven ve sürekli olarak size "Harikasınız" diyenler yapıyor...



YAPTINIZ DA ALKIŞLAMADIK MI?

Bakın Sayın Soyer...

Biz bu kent için görevinizi yerine getirip olumlu işler yaptığınızda da bunu yazmaktan imtina etmeyiz, etmiyoruz da...

Ancak maalesef bugüne kadarki performansınız ortada.

Siz Körfez'i temizleyip defalarca söz verdiğiniz gibi yüzülebilir hale getirdiniz de biz mi yazmadık?

İzmir'de her geçen gün içinden çıkılmaz hale gelen trafik sorununu çözdünüz de biz mi sizi alkışlamadık?

İzmir'i depremden korumak için başarılı bir kentsel dönüşüm yaptınız da biz mi görmedik?



OLGUNLUKLA KARŞILAMALISINIZ

Lamı cimi yok! Siz büyük hatalar yapıyorsunuz ve Yeni Asır da bunları yakalıyor... Eğer 4.3 milyonluk şehirde belediye başkanı oluyorsanız ve ekranlara çıkıp "İzmir'de rızam olmadan kimse bir şey yapamaz" diye böbürlenmeyi biliyorsanız hata yaptığınızda eleştirilmeyi de olgunlukla karşılamanız gerekiyor. Yoksa kimyanız böyle daha çok bozulur.