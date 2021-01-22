İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li Başkan Tunç Soyer'in yanlışlarını, hatalarını yazabilen tek bir yayın kuruluşu var. O da Yeni Asır Gazetesi...

Maalesef diğer medya organlarının neredeyse tamamına yakını Büyükşehir Belediyesi'ne 'göbekten' bağlı olduğu için Soyer'i eleştiremiyor, yaptığı yanlışları yazamıyor.

O yüzden hep 'Soyer güzellemesi' yaparak, belediyeden gönderilen haber bültenlerini noktasına dahi dokunmadan yayınlayarak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar.



SEBEBİ BİZZAT KENDİSİ

Bize ise Yeni Asır olarak Soyer hakkında özgürce yazabildiğimiz için fark yaratıyoruz ve bu yüzden de dikkat çekiyoruz. Hatta bu nedenle zaman zaman "Neden bu kadar Tunç Soyer haberi yapıyorsunuz?" şeklinde soru ve eleştirilerle karşılaşıyoruz.

Aynı şekilde bu köşede de sık sık Soyer'in icraatlarını ve hatalarını deşifre etmemizi eleştirenler oluyor. Ama inanın bize bunun sorumlusu, nedeni veya kaynağı biz değiliz.

Bunun tek sebebi bizzat Soyer'in kendisi...



HERŞEYİ SKANDAL OLUYOR

22 yılı geçen gazetecilik hayatımda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 4 başkan gördüm. Ancak inanın Soyer gibisini görmedim. Ne Burhan Özfatura, ne Ahmet Piriştina ne de Aziz Kocaoğlu, Soyer kadar hata yapıyor ve sansasyona neden oluyordu. Açıkçası biz de Soyer'i bu kadar sık haber yapmak istemiyoruz ancak maalesef buna en başta kendisi izin vermiyor.

Sürekli yanlış yapıyor, sürekli skandallara imza atıyor. Göreve gelir gelmez 4 dönüm bahçe ve eşsiz bir manzaraya sahip şatoya yerleşti. Kardeşini genel sekreter yaptığı vakfa 8.9 milyon lira aktardı. Makam şoförünü İZDENİZ yönetim kurulu üyesi yaptı.

Belediyeye PKK'nın uzantısı olan HDP'nin istediği isimleri doldurdu. O da yetmedi "PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük" isteyen HDP'nin yöneticileriyle özel toplantılar yapıp onlara akıl danıştı. HDP sever reklamcısına aylık 35 bin lira ücret ödemeyi sürdürdü. Öte yandan mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarını belediyede üst düzey makamlara yerleştirdi.



'İHANET FESTİVALİ'

Diğer yandan Meclis toplantılarında muhalefeti "Demokrasi bazılarına bol geliyor" diyerek susturmaya çalıştı. Kendi üstüne vazife olmayan milli meselelerle ilgili tepki çeken açıklamalar yaptı. Ayrıca İzmir'in mücevheri Kültürpark'ı bugünkü gibi adeta enkaz haline getirdi. Mizah festivali düzenleyip Türkiye ve İslam düşmanlarını konuşmacı yapmaya kalktı. Daha bunlar gibi onlarcasını yaptı da yaptı... Tabii Soyer bunları yaparken İzmir'in trafikten Körfez kokusuna kadar ana sorunları giderek ağırlaştı.



HALKI BİLGİLENDİRİYORUZ

Bunların hepsini İzmirlilerin duyması, bilmesi gerekiyordu. İşte biz de gazete olarak halkı bilgilendirme görevimizi başarıyla yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz.

Bugüne kadar Soyer'le ilgili yazdıklarımızın hiçbirinin aksi kanıtlanamadı. Her yazdığımız belgeli ve teyitliydi. Biz de olmasak İzmirliler, kentteki bu medya yapısı nedeniyle söz konusu skandalların hiçbirini bilmeyecekti. Yani Soyer'i bu kadar çok yazmamızın sebebi İzmirlilerin gerçekleri bilme hakkı ve Soyer'in bu kadar çok hata yapmasından başka bir şey değil.



YENİ ASIR'IN MİSYONU

Yeni Asır'ın 126 yıllık bir çınar olarak bu kentin ve tüm Ege'nin daha iyiye, daha güzele gitmesi için sadece ve sadece gerçekleri yazarak yerine getirdiği bir misyonu var.

Bu misyon bizden öncekilerden bize kaldığı gibi bizden de sonrakilere miras kalacak...