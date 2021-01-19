İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Aydın'daki CHP'li belediyelerde de HDP'li kadrolaşma yaşandığı ortaya çıktı. Detaylarını manşet haberimizde de aktardığımız gibi Aydın Büyükşehir, Efeler ve Germencik Belediyeleri'ne alınan 100'e yakın kişi valiliğin güvenlik soruşturmasına takıldı. Bu tablo, HDP'li kadrolaşmanın sadece bu partiye büyük sempati duyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e özel bir durum olmadığına ve iki parti arasında kurulan ittifak çerçevesinde tüm CHP'li belediyelerde yaygın olarak uygulandığına işaret ediyor.



MİLLİ GÜVENLİĞE TEHDİT

CHP ateşle oynuyor. Atatürk'ün kurduğu parti, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin elinde ne hallere düştü? PKK'nın siyasi uzantısı olan bir partiyle kurduğu bu kirli ittifak, milli güvenliği tehdit eder boyuta ulaştı. Tabii ki, terörle arasına mesafe koymuş HDP'liler de bu ülkenin eşit vatandaşlarıdır. Buna kimse laf söyleyemez, söyleyen de yok.



DEVLET FIRSAT VERMEZ

Ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti güçlüdür ve teröre bulaşan, teröre destek veren hiç kimseye kendisinin altını oyma fırsatı vermez. FETÖ, PKK ve bilimum terör örgütlerinin işbirlikçilerinin de katkısıyla yaptıkları hayasızca saldırılar karşısında Türkiye'yi seven herkesin ülke ve milletin bütünlüğünün yanında saf tutması gerekiyor.



DAYATILMIŞ İL BAŞKANI!

CHP İzmir'de Urla ve Menemen hezimetlerinin ardından İl Başkanı Deniz Yücel'in işinin zor olduğunu belirtmiştik geçtiğimiz günlerde kaleme aldığımız bir yazıda. Nitekim gelişmeler de bu tespitimizi doğruluyor. Usta muhabirimiz Metin Burmalı'nın gazetemizde dün yayınlanan "Yücel'i korumak kayınvalidesine kaldı" başlıklı haberi, durumun ciddiyetini net bir şekilde özetlemeye yetiyor da artıyor bile...Yücel için sosyal medyada yapılan eleştirilere artık bizzat kayınvalidesi cevap vermeye başlamış!



SOSYAL MEDYA YIKILDI

Yücel'in işinin ne kadar zor olduğunu gösteren bir başka gelişme de sosyal medyada yaşandı. Yücel, CHP'nin İstanbul ve Ankara il başkanları ile birlikte önceki gün bir TV kanalındaki programa konuk oldu. 3 il başkanı çalışmalarını anlatırken sosyal medya kaynamaya başladı. Bu program için oluşturulan 'DayatılmışİLbaşkanları" tagı twitter'da en çok konuşulan konuların yer aldığı trending topic listesinde ikinci sıraya kadar yükseldi. En fazla tepki alanlardan biri de Yücel'di...





ALDIĞI OYU HATIRLATTILAR

'Dayatılmış' tabirinin Yücel üzerinde 'cuk oturduğu' görülüyor. Çünkü Yücel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il kongresinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tüm karşı çıkışlarına rağmen tek aday olarak dayatıldı. Bu nedenle delegelerin yarısının oyunu bile alamasa da seçilmiş oldu. Nitekim önceki gün sosyal medyada gelen tepkilerde Yücel'in oy kullanan 611 delegeden ancak 253'ünün oyunu almasına da dikkat çekiliyordu. Menemen'deki hezimet nedeniyle CHP tabanında oluşan öfke sürdükçe Yücel'in koltuğu koruması giderek zorlaşacak.