İzmir Büyükşehir Meclisi'nin önceki akşamki toplantısında İzmir Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası'yla yapılacak protokolle ilgili gündem maddesi, Millet İttifakı'nı çatlattı. Şimdiye kadar her konuda CHP'ye destek veren İyi Parti, CHP'li Başkan Tunç Soyer'in yapılmasını istediği bu protokol için AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'yla birlikte ret oyu kullandı. Öte yandan, CHP'li birçok meclis üyesinin toplantıya gelmemesinin, Sayıştay tarafından ileride protokole onay veren meclis üyelerine zimmet çıkarılabileceği endişesinden kaynaklandığı belirtildi. Nitekim benim de görüştüğüm bir CHP'li üye, toplantıya bu nedenle katılmadığını söyledi.



"İHALEYLE VERİLMESİ GEREKİR"

Protokole göre, belediye odaya Halkapınar Aktarma Alanı'nda 2, Stadyum Metro Durağın'da da bir adet büfe yeri verecek. Bu büfelerde bir engelli birey ile sığınma evinden yararlanan bir kadın olmak üzere 6 kişi istihdam edilecek.

Oda, bu büfelerden elde edeceği gelirle her yıl 24 akülü tekerlekli sandalye alıp belediyeye ücretsiz verecek. Protokol, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda, AK Partililerin muhalefetiyle karşılaştı. Erhan Çalışkan ve Fikret Mısırlı'nın içlerinde bulunduğu AK Partili üyeler, protokolle belirlenen amaçları desteklediklerini ancak büfe konulacak yerlerin odaya bu şekilde tahsis edilmesinin yasalara aykırı olduğunu söyledi.



AK PARTİ ŞERH DÜŞTÜ

Mısırlı, "Belediyenin bu sandalyeleri 3 büfe karşılığı adeta rüşvet gibi almasına ihtiyacı yok. 100'den fazla esnaf odası var, her birinden aynı protokol talebi gelirse ne olacak? Buralar gelir getirici yerler olduğu için yasa gereği ancak ihaleyle verilebilir" dedi. Çalışkan da karara "Protokolde yer alan büfeler 'kamuya terk alanlar' üzerine konuşlandırılmaktadır.

Protokol, 'Bu alanlar gelir getirici faaliyetlerde kullanılamaz' yasal hükmüne aykırıdır. Ayrıca kamu mülklerinin nasıl gelir getirici faaliyet için kullanılabileceğini tanımlamıştır. Bu haliyle Devlet İhale Kanunu'na da aykırı olduğu için AK Parti Grubu'nca ret oyu kullanılmıştır" şerhi düştü.



İYİ PARTİ RED OYU VERDİ

Konu önceki akşamki meclise geldi.

Bomba gelişme ise, İyi Parti'nin Cumhur İttifakı gibi projeye karşı çıkıp ret oyu vermesiydi. AK Partililer, bu durumu Meclis kayıtlarına da geçirtti. Dün İyi Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç ile görüştüm. Kendilerinin de AK Parti tarafından düşülen şerhe katıldıklarını söyledi. Sevinç, "Bu yerler ihale edilerek verilmesi gereken yerler. Biz daha önce de Eşrefpaşa Hastanesi'nde kentteki sağlık çalışanlarına antikor testi uygulanması konusunda da AK Parti ve MHP'yle birlikte ret oyu kullanmıştık. Hatta bazı CHP'liler de buna karşı çıkmıştı. Doğru bildiğimiz konuda hangi parti olursa olsun yanında yer alırız" dedi. Bu protokol daha çok tartışılacak gibi duruyor



