CHP lafa geldi mi demokrasi şampiyonluğunu kimseye bırakmaz. Aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de... Soyer, sürekli "Başka bir Türkiye mümkün", "Bu düzen değişecek" diye mesajlar verir durur. Ayrıca "şeffaflık" konusunda da mangalda kül bırakmaz... Ancak önceki akşam Büyükşehir Meclisi'nde 'beyaz' ve 'siyah' görüldü.

SAKINCALI TİCARET

Büyükşehir Denetim Komisyonu 45 gün çalıştı, bütün ihale ve faturaları inceledi...

Komisyonun tek AK Partili üyesi Fikret Mısırlı da raporunda önemli bulgular ortaya koydu. Halk sağlığının hiçe sayıldığından belediyede ihalelerle ilgili yapılan yanlışlara kadar gördüklerini yazdı. En önemlisi de Bornova Belediye Başkanı olan işadamı Mustafa İduğ ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi işadamı Hüseyin Ünal'ın ESHOT ve İZSU ile olan ticaretini de tespit etti. Yasa, meclis üyelerinin görev süreleri boyunca belediye ile ticaret yapamayacağı gayet açık bir şekilde vurgularken bu sakıncalı ticaret gerçekleşmiş.

GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

İşte CHP ve Başkan Soyer, böylesine önemli bulguların yer aldığı bu raporu ellerinden gelse mecliste hiç konuşulmadan sümenaltı edeceklerdi. Soyer, "Bu rapor bütün arkadaşlara ulaştırıldı. Biz de gerekeni yapma hususunda görevimizi aldık. Raporu bu şekilde okutmadan geçeceğim. Zaten yasa da okunmadan da geçilebileceği, bilgi verilmesinin yeterli olduğu yazıyor" dedi. Soyer'e kalsa meclisi internetteki canlı yayından izleyen binlerce kişi bu gerçekleri öğrenemeyecekti.

Ancak AK Parti Grubu'nun buna karşı çıkması ve Mısırlı'nın da direnişiyle bu plan tutmadı. Mısırlı, çıktı ve raporu çarpıcı bölümleriyle özetledi. Tabii bu CHP Grubu'nda büyük rahatsızlık yarattı.

BÜYÜK BİR AYIP YAPILDI

Hatta o kadar rahatsız oldular ki, Denetim Komisyonu Başkanı Yeşim Tekoğlu, çıkıp, "Fikret Bey'in Meclis'e bilgi vermesini kınıyorum" dedi. Bu nasıl bir anlayıştır, nasıl bir zihniyettir? Meclis üyesi 45 gün çalışıyor, didiniyor, ortaya bir rapor koyuyor ve bu konuda meclis üyesine ve canlı yayında tüm İzmir'e bilgi veriyor.

CHP ise, çıkıp bunu kınıyor. İşte CHP usulü şeffaflık ve ticaret böyle bir şey...

Sahi neyden korkuyorsunuz?

Meclis öncesi yapılan CHP Grup Toplantısı'nda bir başka demokrasi ayıbı yaşandı.

Başkan Soyer, komisyon üyelerini yine atamayla belirledi. Ayrıca CHP Grup Başkanvekilliği'ne de yine Mustafa Özuslu'nun getirileceği üyelere bildirildi.

Ancak CHP'nin "Doğrucu Davut"u olan Meclis Üyesi Taner Kazanoğlu, "Grup Başkanvekili 3 senedir atamayla belirleniyor. Neden seçimle belirlenmiyor.

Ben de adayım. Seçim yapılsın" dedi. Tabii ortalık karıştı. Bazı belediye başkanları devreye girdi ve Kazanoğlu, adaylıktan çekilmesi için ikna edildi.

YİNE ADAY YAPMADILAR

Bu arada Plan Bütçe Komisyonu'na aday olmak isteyen Birgül Sural Üner de aday yapılmadı. Üner, daha önce de Denetim Komisyonu'na aday olmak istemiş ancak yine aynı muamele ile karşılaşmış ve CHP'liler seçim yapmayı kabul etmemişti. Bu arada Cindi Can Polat da İmar Komisyonuna aday olmak istedi ancak o da yapılmadı.

Polat'ın toplantıdaki şu sorusu cevap bekliyor: "Neden korkuyorsunuz. Niye oylama yaptırmıyorsunuz?"