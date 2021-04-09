Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda ve eşi Deniz Arda'yı hayretle takip ediyorum. Başkan Arda, izlediği politikalarla partisini ilçesinde ikiye böldü. CHP tarihine memurların maaşlarını düşüren başkan olarak geçti.

Memurlar belediye önünde eylem yaptığı sırada o gidip işçilerle halay çekerek gündem oldu...

Diğer yandan Deniz Hanım da kendisini belediyede 'onursal koordinatör' ilan ederek kartvizit bile bastırdı.

Deniz Arda'nın bu onursal koordinatörlüğü Türkiye'nin diline dolandı. Bu konudaki esprili ve alaylı mesajlar, sosyal medyada trend topic oldu. Sosyal medyada 'onursal koordinatör' isimli parodi hesaplar bile açıldı.



HEDEF BİLE BÜYÜTTÜLER

Ancak Arda çiftini, Türkiye'nin diline düşmeleri de durduramadı! Başkan Arda, görevinin 2. yıldönümü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında eşi Deniz Arda ile ilgili soruya "Önümüzdeki yıllarda milletvekili adayı olarak karşınıza çıkabilir" cevabı vererek hedef büyüttüklerini ortaya koydu.

Bu arada Deniz Arda'nın geçtiğimiz günlerde "Başkan uyuyor, ben çalışıyorum.

Onun için diyorlar zaten 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' diye. Günaydın Gaziemir" şeklindeki videosu gündeme geldi.



'DANIŞMANLIK' BOMBASI

Son olarak ise Deniz Hanım, eşinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada tanık olarak verdiği ifadede yeni bir bomba patlattı. Deniz Arda, "Eskiden Ahmet Piriştina'nın danışmanı olarak Gaziemir sorumlusuydum" diye konuştu. Ancak Piriştina'nın oğlu olan Buca Belediyesi'nin eski Başkanı CHP'li Levent Piriştina, "Hanımefendi belli ki sığınacak liman arıyor. Babamın bu isimde bir danışmanı yoktu" açıklamasında bulundu. O dönem Piriştina ile siyaset yapan isimler de Deniz Arda'yı yalanladı.

Sizce de Arda çifti, bu yaptıklarıyla giderek İzmir'in neşe kaynağı (!) haline gelmiyor mu?



METROYA GENEL CERRAH ELİ DEĞECEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilginç atamalarına devam ediyor. Bu köşede dün size, Etiyopya'dan getirdiği Bornova Anadolu Lisesi'nden sınıf arkadaşı Ercan Türkoğlu'nu 9 bin 300 çalışanı bulunan İZENERJİ'ye genel müdür yaptığını aktarmıştım. Ayrıca yine BAL'dan dönem arkadaşı olan ve belediyede Toplum Sağlığı Daire Başkanı yaptığı pratisyen hekim Sertaç Dölek'i İZBETON'a tekrar yönetici olarak atadığını ve kendisine ikinci maaşı vermeyi sürdürdüğünü ifade etmiştim. Bu arada BAL 1984 mezunu olan Büyükşehir Belediye Spor Kulubü Başkanı Ersan Odaman'ı da bir başka belediye şirketine yönetim kurulu üyesi yaparak maaşa bağladığını vurgulamıştım.



BAŞHEKİMİ ŞİRKETE ATADI

Soyer, en son BAL'dan dönem arkadaşı Op. Dr. Kadir Devrim Demirel'i Eşrefpaşa Belediye Hastanesi başhekimliğinin ardından İzmir Metro A.Ş'ye yönetim kuruluna murahhas üye olarak atadı. Genel Cerrahi Uzmanı Demirel, 39 yıllık mesleki tecrübesiyle hak ederek başhekim olmuştu.

Ancak, bir genel cerrah olarak İzmir trafiğinin can damarı olan İzmir Metrosu'na hem de 'murahhas aza' sıfatıyla ne katacağını çok merak ediyorum?