Ünlü yazar Kemal Tahir'in 1969'da yayımladığı ünlü "Kurt Kanunu" romanında yer alan "Kurtlukta düşeni yemek kanundur" sözü meşhurdur.

Bir dönemin fenomen TV dizisi Kurtlar Vadisi'nde de bu cümle çok sık vurgulanırdı.

Bu söz, mafya dünyasını olduğu kadar bugün CHP'de yapılan politikayı da en iyi özetleyen cümledir desek yeridir.

Hatırlarsanız Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek korona virüse yakalanınca uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Böcek'in görevine dönemeyeceği konuşuluyordu.

İşte o süreçte CHP'liler, Böcek'in yerine geçecek ismin kim olacağı konusunda büyük bir yarışa girmişti. Hatta Böcek'in yoğun bakımda olmasını fırsat bilip daha önce kendisinin yapmaya yanaşmadığı atamalar bile bir şekilde yaptırılmıştı.

Böcek de görevinin başına döndüğünde bu yaşananlarla ilgili "Partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm" ifadesini kullanmıştı.



KULİSLER KAYNIYOR

Böcek'in hastanede olduğu süreçte yaşananlar şimdi CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur'un Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürerken Torbalı'da yaşanıyor. Allah, Uygur'a uzun ömür versin, inşallah bu hastalığı yener ve kısa sürede görevinin başına döner. Ancak ilçeden gelen haberlere göre, maalesef CHP'de Uygur'un yerine kimin geçeceği konusunda büyük bir savaş başlamış görünüyor. İlçede kulisler kaynıyor. Hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de adı bu sürece bir şekilde karıştığı iddiasıyla geçiyor.

Soyer geçtiğimiz günlerde ilçeyi ziyaret etmişti. Soyer'in Torbalı Kent Konseyi'nin başkanı olan Sefer İpekli'ye öğle yemeğinde misafir olduğu ve bu yemekte Uygur sonrasının da gündeme gelen konular arasında yer aldığı iddiaları konuşuluyor.



İPEKLİ VE BAYTEKİN İSMİ

Sefer İpekli'nin belediye meclis üyesi olan kızı Sultan İpekli'nin isminin adaylar arasında geçtiği de dikkate alındığında bu yemeğin öyle pek de sıradan bir öğle yemeği olmadığı yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor. Öte yandan Torbalı'da bir diğer CHP'li bir meclis Üyesi Yıldırım Baytekin'in de adı olası başkan adayları arasında geçiyor. Ayrıca Başkan Yardımcılığı görevini yürüten bir dönemin Parti Meclisi Üyesi Özkan Yıldız'ın ismi de dillendiriliyor. İşte böyle bir süreçte geçtiğimiz günlerde bir grup CHP'li meclis üyesinin yine CHP'li meclis üyesi Cevdet Sardık'ın ofisinde toplandığı ve kimin başkanlığa seçilmesi gerektiği konusunu konuştukları da kulislerde dillendiriliyor.

Ne diyelim? Umarım ilçeden gelen bu haberler abartıdır. Yoksa insan bunları yazarken bile utanıyor desem yeridir. Bu zihniyetle yapılan politika kimseye bir fayda sağlamaz.

Yukarıda da belirttiğim gibi, inşallah hastaneden iyi bir haber gelir ve Uygur en kısa sürede görevinin başına döner...