Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ'la ilgili Yeni Asır olarak bugüne kadar çok sayıda "eleştirel" haber yaptık. Hatta bazılarını manşetimize çektik. En son AK Parti tarafından hazırlanan belediye denetim raporunu manşetten haberleştirdik.

Meclis üyesi olduğu Büyükşehir Belediyesi'ne kendi şirketi üzerinden yağ ve yedek parça satmasını da... Sağ olsun, kendisi bir siyasetçi olarak eleştirilmeyi de doğal karşıladığını gösterdi.



"FATURA KESECEĞİM" SÖZÜ

En son gazetemize bir nezaket ziyaretinde bulundu. Projelerini anlattı. 20 milyon liraya yatırımla hayata geçireceği asfalt plenti tesisini anlatırken de "Ürettiğimiz plenti talep gelmesi halinde diğer belediyelere de satacağız. Olaya ilçe belediyesi-büyükşehir diye bakmayacağım.

İlçede ihtiyaç olan her yeri asfaltlayacağım. Büyükşehir sorumluluğunda olan yerleri de asfaltayıp faturasını keseceğim" diye konuştu.

Kendisine bu tesisi belediyenin asfalt şirketi İZBETON ile yaşadığı sorunlar nedeniyle mi kurduğunu özellikle sordum. O da ısrarla İZBETON'la ilgili bir sorunlarının olmadığını vurguladı. Zaten bu açıklaması da ilgili haberimizde yer aldı.



ADETA İDUĞ'A RACON KESTİ

Ancak, İduğ'un bu açıklamaları Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çok zoruna gitti. Çünkü İduğ, ilçelerde Büyükşehir kaynaklı asfalt sorununa kıyısından köşesinden de olsa değinerek zülfü yâre dokunmuştu. Soyer bir açıklama yaptı ve "Hiçbir ilçe belediyesi Büyükşehir'e fatura kesemez" diyerek adeta racon kesti. Yaptığı yanlışlarla ilgili haberlerimiz canını çok acıtmış olacak ki, gazetemiz için de "Bize her gün saldıran odaklar" tabirini kullandı. "İlçe belediye başkanları bize her gün saldıran odaklarla işbirliği içerisinde olamazlar" gibi ipe sapa gelmez bir laf etti.



BİZ SİZİ DE AĞIRLAMIŞTIK

Ne işbirliği Sayın Soyer? Bir nezaket ziyaretini hemen nasıl "işbirliği"ne çevirdiniz?

Hem ayrıca biz sizi de gazetemizde ağırladık... Konuştuk, sohbet ettik... Biz o zaman sizinle "işbirliği" mi yapmış olduk?

Yine gelirseniz yine aynı misafirperverlikle ağırlarız. İduğ'un bu ziyareti niye bu kadar zorunuza gitti ki? Hem lafa geldi mi kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden bahsediyorsunuz ama bunların alasını siz kendiniz yapıyorsunuz. Hem İduğ ne söylemiş ki, kendisini basın üzerinden bu kadar sert uyarıyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sorumluluk alanına giren cadde ve bulvarları dört dörtlük asfaltlıyor da mı siz İduğ'a kızıyorsunuz?

Gidin bir gezin kenti bakalım nelerle karşılaşacaksınız? Siz hem görevinizi yapmayacaksınız hem de ilçesine hizmet etmek istediğini söyleyen bir belediye başkanının tepesine balyozla binmeye çalışacaksınız?

Bu nasıl demokratlık?



İŞİNİZİ DOĞRU DÜZGÜN YAPIN

Bu arada gazetemiz için kullandığınız tabiri de size iade ediyoruz. Siz İzmirlileri mağdur etmeye devam ederseniz, PKK elebaşına özgürlük isteyenlerle masa kurarsanız, terörle iltisakı tespit edilmişleri belediyeye doldurmaya devam ederseniz ve 1915 olayları için "katliam" diyenleri özel maaşa bağlarsanız biz bunları haber yaparız. Trafik bu kadar içinden çıkılmaz bir haldeyse, Körfez hala kokuyorsa, belediyenin ihalelerinden aslan payını hep başka kentlerdeki şirketler alıyorsa, biz bunu haber yaparız. Hiç zorunuza gitmesin.

Bu yaptığımıza da "saldırı" değil "habercilik" denir. Bizi ilanla beslediğiniz bazı gazete§ ve internet siteleriyle karıştırmayın.

Ayrıca bu kural, İduğ için de böyle!

İduğ'un da yanlış bir icraatı olursa yine yazar ve gerekirse yine manşetimize taşırız.

Sayın Soyer!

Biz doğru düzgün gazetecilik yapıyoruz, lütfen siz de başkanlığınızı doğru düzgün yapın ve ondan sonra konuşun...