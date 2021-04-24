İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, geçtiğimiz yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na damga vuran isim olmuştu. Neydi o öyle? Eşi Neptün Hanım'la birlikte belediyenin üzeri açık gezi otobüsüne binip İtalyan komünistlerinin marşı olan 'Çav Bella' (Bella Ciao) eşliğinde zıplaya zıplaya İzmir'i gezmişti.

Hatta bazı yerlerden geçerken, yanındakilere "Burası neresi?" diye sormuş ve İzmir'i bilmediğini de açık etmişti.

Soyer'in bu gezisi sosyal medyada ciddi mavra ve alay konusu olmuştu.



YİNE SAHNEYE ÇIKTI AMA...

Soyer, bu 23 Nisan'da da çıktı sahneye.

Yine eşi Neptün Hanım'la birlikte aynı otobüsün üzerinde İzmir'i turladı.

Yalnız, geçtiğimiz yılki Tunç Soyer gitmiş yerine bambaşka bir Tunç Soyer gelmişti.

Başına sekiz köşe kasketini takmıştı.

Bol bol Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nı dinletti. Öyle zıp zıp zıplamadı.

Çav Bella'yı çaldırmadı. Yanındakilere de "Burası neresi?" diyerek gafa imza atmadı. Özellikle Çav Bella'yı çaldırıp zıplamaması çok ilginç ve şaşırtıcıydı!



CHP LİDERİNİN UYARISI

Oysa Tunç Bey, seçildiği andan itibaren Çav Bella eşliğinde yaptığı zıplama şovları ile özdeşleşmişti. Çav Bella için "Tunç Soyer marşı" diyenler bile oluyordu.

Ancak, Soyer'i uzun süredir bunu yaparken göremiyorduk. Soyer'in bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından artık bunu yapmaması yönünde uyarıldığı konuşuluyordu. Hatta bunu CHP'nin içindeki ciddi kaynaklar da dile getiriyordu. Soyer dünkü gezisinde de Çav Bella'yı çalıp zıplamayınca bunun gerçek olduğuna kani oldum...

Çünkü, Genel Başkan uyarısı dışında hiçbir şey Soyer'i Çav Bella eşliğinde zıplamaktan alıkoyamazdı...



İZMİR'İN RENGİ MOR VE EFLATUN OLUR MU?

İzmir'in bir rengi olmalı mı? Ya da İzmir'in rengi ne olmalı? İş dünyasının duayen isimlerinden Kemal Çolakoğlu'nun gönderdiği mesajı okuyunca bu konuda şimdiye kadar hiç kafa yormadığımı fark ettim. Çolakoğlu, İzmir'in simgesel bir rengi olması gerektiğini vurguluyor mesajında...Mor salkımların süslediği Uşakizade Köşkü ve Kültürpark Tenis Kulubü'nün görsellerini de paylaşan Çolakoğlu, şöyle diyor: "İzmir için Londra'nın otobüsleri, New York'un taksileri gibi o kenti temsil eden simgesel bir renk konarak, ulusal ve uluslararası alanda ve turizmde bir imaj yaratmalıyız.

Bu renk, herkesçe kabul edilecek ortak bir renk olmalı. İlk aklıma gelen de hep toplu taşıma araçları oluyor. Otobüs, hafif raylı, tramvay hatta vapurlarının renkleri için... Bu renk, İzmir'in mor salkımları gibi, Atatürk Lisesi amblemi gibi, selluka çiçeği rengi gibi mor-eflatun tonlarında olamaz mı? Ben 4.5 milyonda birim. Benim söylediğim sadece bir öneri. Elbette bu işlerle ilgili tarihçiler, grafikerler vs. yüzlerce yetkili var." Düşündüm de Çolakoğlu gerçekten haklı... İzmir'in mutlaka bir rengi olmalı... Hatta kendine özgü bir kokusu da olmalı... Çolakoğlu'nun dediği gibi İzmirliler olarak bu konuya kafa yormalıyız...

Siz ne dersiniz Sayın Tunç Soyer?