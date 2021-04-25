İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz 18 Mart'ta düzenlediği Körfez'deki gemi atıklarının toplanması ve atık işleme tesisi kurulması işiyle ilgili ihale hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz 18 Mart'ta düzenlediği Körfez'deki gemi atıklarının toplanması ve atık işleme tesisi kurulması işiyle ilgili ihale hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı. Belediye yaptığı açıklamada ihaleyi kendisine bağlı İZBETON ve İZDOĞA şirketlerinin de yer aldığı 4 şirketli bir konsorsiyumun kazandığını duyurdu. Ancak, bedeli 2.7 milyon lira olan ihaleyi kazanan konsorsiyumda yer alan diğer iki şirketin isimlerinin açıklanmaması dikkat çekti. İhale sonucuyla ilgili bilgiler henüz belediyenin kendi sitesi ve EKAP'ta da yayınlanmayınca bu şirketlerin kim olduğu merak uyandırdı.

İDDİALAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bu süreçte İzmir'de yayın yapan bir sitede ismi açıklanmayan şirketlerden birinin İstanbul merkezli "Ber Çevre ve Lojistik A.Ş" olduğu öne sürüldü. Kamu kaynakları terör örgütü FETÖ'ye mi aktarılıyor? başlıklı söz konusu haberde bu firmanın sahibinin FETÖ'nün TSK İmamı Adil Öksüz'ün bir yakınına ait olduğu iddiası da ortaya atıldı. Hatta şirket sahibinin "Öksüz"; olan soy ismini Aralık 2016'da değiştirdiği de Ticaret Sicil Gazetesi küpürüyle birlikte öne sürüldü. Ticaret Sicil Gazetesi'ne girip baktım. 26 Ocak 2017 günkü baskısında Ber Çevre ve Lojiktik A.Ş'nin başkanı Erkan Öksüz'ün soy ismini mahkeme kararıyla "Remzioğlu" olarak değiştirdiği yazıyordu.

"O FİRMA AMA FETÖ ALAKASI YOK"

Bunun üzerine Büyükşehir'de gündeme gelen bu ihale sürecine önemli katkısı olan isimlerden birini aradım. Bu kişi, konsorsiyumun ortaklarından birinin "Ber Çevre" olduğunu doğruladı ancak FETÖ iddialarının kesinlikle doğru olmadığını ve firmanın FETÖ ile bir alakasının olmadığını savundu. "Zaten pazartesi günü de bu haberle ilgili bütün davalar açılacak" diye de ekledi.

"DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR AMA..."

Ben "Peki konsorsiyumun ortaklarından biri Ber Çevre firması ise, sahibinin soy ismini değiştirdiği iddia ediliyor?" deyince görüştüğüm kaynak, "Hiç alakası yok. Değiştirmiş olabilir ama kesinlikle FETÖ ile alakası yok"; dedi. Bu kaynağa, "Peki 4. şirket kim?" diye sordum."Dava açıldığında o da görülür" dedi. Gazeteci olarak bu ihale ilgili gelişmeleri takip ederek siz okuyucularımıza en doğru ve tarafsız şekilde aktarmayı sürdüreceğiz.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR 23 NİSAN'I KUTLAMADI!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son 3 yılda sosyal medya hesaplarının yönetimi için 722 bin 500 lira ödediği geçtiğimiz günlerde belgesiyle gündeme geldi. Bu arada Başkan Tunç Soyer'in kendi sosyal medya hesabından yine kendisinin övülmesi Büyükşehir'in hesaplarını trollerin yönettiği yönündeki kuşkuları iyice artırdı.

SOYER'İN REKLAMI YAPILDI

Önceki gün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilginç bir tablo oluştu. Buna göre son 3 yılda sosyal medya için 722 bin lira ödeyen Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan kutlanmadı. Sadece Başkan Tunç Soyer'in 23 Nisan'da yaptığı etkinliklerin reklamı yapıldı o kadar... Oysa Cumhuriyet'in köklü kuruluşlarından biri olan İzmir Büyükşehir'in de Soyer'in reklamını yapmadan önce 23 Nisan'ı kutlamasını beklerdik... Demek ki bu ince ayrıntı, Soyer'in reklamını yapmaya odaklanan 722 bin liralık danışmanların aklına gelmemiş!...