CHP yöneticileri işlerine geldi mi 'demokrasi'den dem vururlar.

Ancak işlerine gelmediğinde ise, ilk önce demokrasiyi rafa kaldırırlar.

'CHP tipi demokrasi'nin en bariz örneklerinden biri İzmir Memenen'de yaşandı. İlçede CHP'den seçilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yolsuzluk operasyonuyla tutuklanmasının ardından yapılan seçimde Başkanvekilliğine AK Partili Aydın Pehlivan seçildi. Çünkü, CHP'li 3 meclis üyesi, partisinin adayı yerine Pehlivan'a oy verdi. CHP'liler, neden fire verdiklerini düşüneceklerine seçimle kazandıkları belediyenin ellerinden alındığı yaygarasına sarıldı.



SEÇİLENİN YERİNE SEÇİLEMEMİŞ

Bu süreçte İl Başkanı Deniz Yü-cel, faturanın kendisine kesilebile-ceği endişesiyle Turan Erdoğan'ın başkanlığındaki Menemen İlçe Yönetimi'ni görevden aldırdı. Yücel şimdi ise, öyle bir adım attı ki, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Nasıl mı? İl yönetimi, görevden alınan Erdoğan'ın yerine ilçe başkanlığına Ömer Güney'i atadı. Güney başkanlığındaki 5 kişilik geçici yönetim göreve başladı."Ne var bunda?" diyecekler ola-caktır. Hemen söyleyeyim çok şey var. Güney'in çok ilginç bir özelliği var. O da geçtiğimiz aylarda yapılan ilçe kongre-sinde aday olup Turan Erdoğan karşı-sında seçimi kaybetmesi. Yani Yücel önderliğindeki CHP İl Yönetimi, seçilmiş ilçe başkanını görevden alırken yerine ise, seçimde o ilçe başkanına karşı yenilmiş birini ilçe başkanı yaptı. Ee hani, nerede demok-rasi? Menemen'de bu göreve getirilecek başka isim mi yoktu? Bu yaşananlar, CHP'lileri bile şaşkına çevirdi.



BİR DE İKTİDARA GELSELER NELER YAPARLAR?

CHP'de bazılarının işine gelmediğinde ilk rafa kaldırılanın demokrasi olduğunu gösteren büyük bir skandal da Ayvalık'ta patladı. Bu defa söz konusu ranttı. İddiaya göre, 13 milyon liralık bir kat artışı rantına onay vermeyen CHP'li 5 meclis üyesi, ilçe başkanlığında bir odaya kilitlendi. Bunun ardından 5 üyeye kararlarından vazgeçmeleri için baskı ve mobbing uygulandığı öne sürüldü.

İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı'nın bu konuda basında çıkan haberleri yalanlamak için düzenlendiği basın toplantısında ise, bomba bir gelişme yaşandı.



MECLİS ÜYESİNDEN ŞOK ÇIKIŞ

Şalmanlı konuştuğu sırada ortaya fırlayan CHP'li Meclis Üyesi İsa Aslan, bu haberlerin tamamen doğru olduğunu ve kilitli kapılar ardında baskı gördüklerini söyleyiverdi. Bu defa Şalmanlı, "Kapıyı kilitledik ancak bu dışarıdan gelenlerin toplantıyı bölmemeleri içindi" demeye başladı. İşin bir diğer çarpıcı boyutu, CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortakları İyi Partililerin de bu kat artışına ret oyu vermesi. Bu nedenle oylama 13-13 berabere sonuçlandı, ancak bağımsız belediye başkanı Mesut Ergin'in de 'evet' oyu kullanmasıyla kat artışı getiren önerge kabul edildi. İnsan, Ayvalık'taki bir imar düzenlemesi için bunu yapanlar bir de iktidara gelseler kim bilir daha neler yapar diye düşünmeden edemiyor...