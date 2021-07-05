İzmir'de İnciraltı yıllardır imar düzenlemesi bekliyor. Arsa sahipleri mağdur bir şekilde bekliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alanı planlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce burası için bakanlıkça hazırlanan imar planlarına karşı çıkan ve iptal ettiren Büyükşehir Belediyesi de bu yeni planlama sürecine destek veriyor. Ancak arsa sahipleri 4 kat yükseklik isterken Büyükşehir, 0.5 emsal ve 2 kat yükseklik öneriyor. Durum böyleyken Büyükşehir, şimdi yine İnciraltı'nda bulunan ancak planlama yetkisi de kendine ait olan bölgede yer alan arsası için yeni bir düzenleme yaptı. Emsali 1.50, yüksekliği ise 5 kat olarak belirledi.



ARSA SAHİPLERİ İSYANDA

Tabii, bu durum İnciraltı'nda bakanlığın planlama yetkisi olduğu alanda arsaları bulunan toprak sahiplerini isyan ettirdi. İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, "40 yıldır planlama bekleyen yüzde 99'u has İzmirli İnciraltı toprak sahiplerinin yerleri için bakanlığa 2 kat, 0.50 emsal öneri verirken kendi araziniz için bunu yapmanız ne demek oluyor? Büyükşehir, cevap vermek ve adaletli olmak zorunda. Belediyenin bu hamlesi bizi yaraladı, içimizi yaktı" dedi.

Toprak sahipleri bence de haklı. Belediyenin, kendisine bol keseden verirken aynı yerdeki vatandaş için çok daha azını istemesi gerçekten adaletsizlik.



HALKA RAĞMEN SİYASET BÖYLE GERİ TEPTİ

İzmir'de 9 Eylül 2017'de Karşıyaka ve Göztepe statlarının temeli birlikte atıldı. Göztepe Stadı tamamlanıp açılırken Karşıyaka Stadı, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu ve Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar'ın olumsuz yaklaşması sebebiyle yapılamadı. Açılan davalar nedeniyle inşaata devam edilemedi. Ancak önceki gün de yazdığım gibi son dönemde bu stat için AK Parti ve CHP arasında örnek bir işbirliğine gidildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun kararıyla stadın arazisi cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.



İNŞAATI BÜYÜKŞEHİR YAPACAK

Stadın yapımını engelleyen Büyükşehir'in şimdiki Başkanı Tunç Soyer de "Büyükşehir Belediyesi, Bornova Stadı, Tire Stadı gibi iki stadı İzmir'e kazandırdı. Pekala üçüncüsünü de yaparız" diye konuştu.

Yani Karşıyaka taraftarının istemesine rağmen CHP'li Kocaoğlu ve Akpınar'ın tavrı nedeniyle bir türlü yapılamayan stadı yapma işi döndü dolaştı CHP yönetimindeki Büyükşehir'e geldi. Bu da CHP'ye halka rağmen hiçbir yatırımın engellenemeyeceğini bir kez daha gösterdi...



EYVAH! SOYER SALDA'YI DA KURTARACAKMIŞ!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ardahan'ın ardından dün de Burdur'a çıkarma yaptı. Soyer, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile birlikte harika bir görüntüye sahip Salda Gölü'nü ziyaret etti. Soyer, ziyaretle ilgili fotoğraflarlarını "Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Salda Gölü'nü doğaya birlikte kazandıracağız" dedi. Tabii, İzmirliler de durmadı, Soyer'e sosyal medyadan cevabı yapıştırdı:

"Başkanım Salda gölünün akıbeti 20 küsur senedir yönettiğiniz İzmir Körfezi gibi olacaksa lütfen uzak durun. Büyüklerimiz önce önündeki yemeği ye derlerdi."



HİÇBİR ŞEY YAPMADI

Göreve geleli 2 yılı aşkın süredir Körfez temizliği için somut ve yeni hiçbir adım atmayan Soyer, yıllardır denize girilen Güzelbahçe Halk Plajı'nda dalış yapıp, "Önceden denize girilemeyen Güzelbahçe'mizden, bugün sizleri su altının eşsiz güzellikleriyle selamlıyorum" açıklamasını yapmıştı. Yani İzmirlilerin gözünü boyamaya çalışmıştı. Tabii yediremedi.

İzmirli bunu nasıl yemediyse, Burdurlular da Salda Gölü için benzeri bir şovu yemez. Benden söylemesi...