İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldikten sonra tarihi Şato Restoran binasını kendisine lojman yaptı. Ardından geçtiğimiz yıl yaşanan depremde Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'taki ana binası hasar görünce İzmir'in Kemeraltı'ndaki ilk belediye binasını kendisine makam binası haline getirdi. Soyer şimdi de Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda aldığı ve restore edip Meslek Fabrikası kurduğu Halkapınar'daki tarihi binayı ise, İstanbul'dan bir üniversiteye vermek için çalışma başlattı. Meslek Fabrikası'nı Kemeraltı Bıçakçı Han'a taşıyıp burayı özel bir üniversiteye tahsis edecek. Bu niyetini de geçtiğimiz günlerde "İstanbul'dan bir üniversite ile görüşme halindeyiz ama henüz kesinleşmiş bir durum yok" şeklindeki sözleriyle açık etti. Şimdi bu üniversitenin Can Holding bünyesindeki Bilgi Üniversitesi olduğu belirtiliyor. Bu üniversiteden gelen bir heyetin geçtiğimiz günlerde gelip binayı incelediği ve çok beğendiği kaydedildi.



TINAZTEPE'Yİ İPTAL ETMİŞTİ

Yani Soyer, İzmir'in tarihi bir yapısını daha keyfe eder kullanmanın derdinde.

Bununla birlikte büyük de bir tezat içerisinde.

Nasıl mı? Hatırlarsanız Soyer'in selefi Aziz Kocaoğlu, giderayak Kültürpark'taki eski İZFAŞ binasını İzmir'de yeni kurulan Tınaztepe Üniversitesi'ne tahsis etmişti. Bu da kentte tepkilere neden olmuştu. İşte bu tepkiler sürerken göreve gelen Soyer de bu tahsisi iptal ederek, adeta 'kahraman' edalarına bürünmüştü. İşte aynı Soyer, bu defa öyle eski püskü bir binayı da değil kentte korunabilmiş nadir tarihi yapılardan biri olan bu binayı bir özel üniversiteye vermeye kalkıyor. Bunu ne hakla ve hangi mantıkla, neyin karşılığında yapıyor?



TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bu arada öyle görünüyor ki, bu tahsis girişimi siyaset gündeminde de şimdiden tartışma çıkardı. Dün görüştüğüm Büyükşehir Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, onay için Meclis'e getirildiğinde böyle bir tahsise karşı çıkacaklarını söyledi. İzmir'in tarihi yapılarının bu şekilde özel kullanıma tahsis edilmesinin çok üzücü olduğunu ifade eden Hızal, ayrıca Soyer'in Tınaztepe Üniversitesi'ne yapılan tahsisi iptal ederken aslında popülizm yaptığını da bu girişimiyle gösterdiğini vurguladı.



"ÖNÜNDE ÇADIR KURARIZ"

AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise, tepkiyi bir adım öne götürdü.

Henüz konunun Meclis'e gelmediğini ve böyle bir tahsisin ancak Meclis kararıyla yapılabileceğini belirten Boztepe, "AK Parti olarak gerekirse o binanın önüne çadır kurarız. Buna engel olmak için ne gerekiyorsa yaparız. İzmir halkını oraya toplarız. Biz burada siyaset yapmıyoruz, İzmirlinin hakkını savunuyoruz. Soyer'i bu yanlış girişiminden derhal vazgeçmeye çağırıyoruz" diye konuştu.



TEHLİKELİ NOKTAYA GİDİYOR

Seferihisar'daki 10 yıllık başkanlığı döneminde ilçe belediyesinin varını yoğunu haraç mezat satan Soyer, geldikten sonra Büyükşehir'de büyük bir satış furyası başlattı. Soyer, birçok arsa ve daireyi satarken şimdi de sırayı belediyenin tarihi binalarına getirdi. Soyer, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunda "Saat Kulesi'ni bile satabilir. Dikkatli olun" diyenler vardı. O iddialar hala biraz abartı olsa da İzmir'de Soyer tarafından yapılan bu satış ve tahsisler tehlikeli bir noktaya doğru gittiği de görünen bir gerçek.

Soyer gittiğinde Seferihisar'da olduğu gibi İzmir'de de belediyenin elinde satış ve tahsisler yüzünden doğru düzgün bir gayrimenkul kalmayabilir.