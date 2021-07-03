İzmir'de siyasette fair play rüzgarı estiren gelişmeler oluyor. Buca'da cezaevinin taşınması konusunda AK Parti ve CHP'nin işbirliğiyle atılan olumlu adımlarla sonuca yaklaşıldı.

Şimdi Karşıyaka'da yıllardır süren stat sorununun çözümü için de benzer gelişmeler yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın koyduğu taşlar nedeniyle inşaatı bir türlü yapılamayan stat konusunda yeni bir adım atıldı.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, stadın yapılmasına destek veren Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay'ı ziyaret etti.



KAZANAN İZMİR OLACAK

Sürekli, "Karşıyakamız için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız" derken, Tugay, "Kerem Ali Bey'i çok istekli ve samimi gördüm, umutlandım. Bakanlığın, bu süreci ilerletmek adına adım atması gerektiğini söyledim, gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade ettiler" açıklaması yaptı.

Diğer taraftan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Karşıyaka Stadı için girişimlerini sürdürüyor. İki partinin olumlu yaklaşımıyla Karşıyaka'nın stat sorunu da çözülürse bundan kazanan tüm İzmir olur.



DARISI KARABAĞLAR'IN BAŞINA

Bu arada Buca ve Karşıyaka'daki bu işbirliği havası umarız kentteki tüm ilçelere yayılır. En başta da Karabağlar'a...

Biliyorsunuz TOKİ'nin bu ilçeye yapmak istediği ve hatta kura çekimini bile yaptığı toplu konut projesine CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu karşı çıkıyor.

Proje, Selvitopu'nun açtığı davalar yüzünden sürekli tıkanıyor. Burada da bir uzlaşı sağlanırsa hem vatandaş rahat bir nefes alır hem de kent kazanır.

TUNÇ SOYER'DEN 'ADAYLIK' TURLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koni dizme ve heykel sayma ihaleleriyle gündem olmasının ardından şimdi de 2.6 milyon liralık güvenlik kamerası vurgunuyla çalkanıyor. Yeni Asır'ın dün manşetinden yayımladığı kamera vurgunu haberi İzmir siyasetinde büyük yankı uyandırdı. İhale skandalları sürerken İzmir'in sorunları da giderek ağırlaşıyor.

Trafik felç olmuş durumda. Okullar açıldıktan sonra kent tamamen kilitlenebilir.

Bunlar yaşanırken Başkan Tunç Soyer'in aklı başka yerlerde...



CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI İSTİYOR

Soyer, seçimler öncesi "Seferihisar'dan başlayarak İzmir değişecek.

Türkiye değişecek. Bambaşka bir ülke Seferihisar'dan başlayarak kurulacak.

Herkes görecek" diyerek gönlünden CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı geçtiğinin sinyalini vermişti. Şimdi ise, İzmir'in sorunlarıyla daha yoğun bir şekilde ilgilenmek yerine metro tünelinde koşmak gibi şovlar peşinde koşarken diğer yandan seyahatlere de başladı.

Önce Ardahan'a, ardından da İstanbul'a gitti, şimdi de Burdur'a çıkarma yapacak. Belli ki gönlünden başka yerlere oynamak geçiyor. Ancak, bu skandal ihaleler, Şato'yu lojmana çevirmesi gibi icraatların yanında İzmir'in giderek ağırlaşan sorunları ortadayken Soyer, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığını ancak rüyasında görür. Önce İzmir'de taraflı tarafsız herkese icraatlarınla kendini kanıtlayacaksın ondan sonra başka girişimler peşinde koşacaksın...