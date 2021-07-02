İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON, kendi üstlendiği işleri yaptırdığı taşeron firmaların ekiplerine günlerce asfalt veremedi. İzmir'de asfaltlama çalışmaları 10 gün kadar durdu. Şimdi İZBETON'un tüm talepleri karşılayamasa da asfalt vermeye başladığı haberi geldi.

Müteahhitler krizin İZBETON'un yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle parasını vererek asfaltın hammaddesi olan "bitüm" alamadığı için yaşandığını ve önümüzdeki süreçte de bu sorunun zaman zaman tekrarlayacağını belirtiyor. İZBETON yetkilileri ise, tesisleri bakımda olduğu için bu sürede asfalt veremediklerini savunuyor.



'BEKLEMEMEM LAZIM' DEMİŞTİ

Bu tablo bana Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un geçtiğimiz günlerde Yeni Asır'a kendi asfalt plenti tesisi kurma kararı almalarıyla ilgili yaptığı açıklamayı hatırlattı. İduğ, "Bunu ben İZBETON'la sıkıntı yaşıyorum diye yapmıyorum.

Bir şeyi ertelememek için yapıyorum.

Asfaltta beklememem lazım. Çünkü bana bağlı değil, benden bağımsız. İnsanlar kapının önüne çıktığında iki şeye bakar:

Yol ve çöp. Ben karar verdiğimde hemen yapmalıyım. Ayrıca hesapladım; bu tesis, 20 milyon liralık bu yatırımı 3 yıl içinde amorti edecek. Bu, Bornova'nın geleceğine yatırım yapmak demek" demişti.



BAŞKA BELEDİYELER KURABİLİR

Bu açıklamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İduğ'un sözlerinden bazılarını cımbızlamış ve tepki göstermişti. Ancak yaşanan bu krizde İZBETON bırakın ilçe belediyelerinin taleplerini karşılamayı kendisinin üstlendiği işleri yapan taşeronlara bile asfalt veremedi. Tunç Bey, kusura bakmasın ama bu yaşananlar İduğ'un kendi tesisini kurma kararının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte başka belediyeler de kendi tesislerini kurma yoluna giderse şaşırmamak lazım.



DAVA AÇMAZSANIZ ŞAŞARIZ ZATEN!

İzmir siyasetinde işbirliği adına güzel çalışmalar da yapılıyor. Buca'da AK Parti Milletvekili Atilla Kaya ve ilçe yöneticilerinin çabaları ve Buca Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Erhan Kılıç'ın da olumlu katkı koymasıyla ilçedeki cezaevinin taşınmasında önemli bir mesafe kat edildi. Buca bu kararı 20 yıldır bekliyordu.

Adalet Bakanlığı tarafından boşaltılan Buca Cezaevi'nin yıkılacağı duyurulurken son aşama ile ilgili olarak AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, boşalacak alanın yeşil alan, ticaret alanı ve belediye hizmeti alanı (kapalı pazar yeri ve belediye hizmet binası) olarak planlandığını belirtti. Kaya 'ticaret' alanı olarak belirlenen alana kesinlikle yüksek katlı bir AVM yapılmayacağını da vurguladı.



İZMİR'İN ÖNÜNÜ AÇIN

Ancak Mimarlar Odası İzmir Şubesi, şaşırtmadı! Kendisinden bekleneni yaptı ve taşınmanın ardından boşalacak yerin bir bölümünün ticaret alanı olarak ayrılabileceğinin açıklanmasına dayanarak dava açma sinyali verdi. Yani, yılların sorunu çözüm aşamasına gelmişken İzmir'in meslek odaları yine 'kentin önünü tıkama konusundaki hassasiyetini' ortaya koymuş oldu. Yahu hele bir durun... Bu kronik sorunun çözümü için adım atanların hevesini kursaklarında bırakmayın. Sizin için belki çok farketmiyordur ama bu kentin yatırım ve istihdama ihtiyacı var.