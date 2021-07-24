İzmir'de CHP'li bazı belediye başkanlarının Yunanca isim merakı içinde olması çok manidar... Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale için ısrarla Yunanca ismi olan 'Pagos' ifadesini kullanıyor. Pagos ismiyle bu semtte pazar kurdu, hatta bu ismi Meclis kayıtlarına bile geçirdi. Öte yandan Soyer'in ekip arkadaşlarından Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da göreve geldiğinde kurduğu şirkete 'Kordelion' adını verdi. Bu da Karşıyaka'nın eski ismi... Hem de Haçlılardan kalma...



HAÇLI KRALININ İSMİ

Bu isim, III. Haçlı Seferinde ordularını Karşıyaka'da konaklatan 'Aslan Yürekli' Richard'ın lakabı 'Cor De Lion'dan (Aslan Yürekli) geliyor. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün internet sitesindeki bilgilere göre 'Coeur de Lion' zaman içinde Cordelieu, Cordelion ve Kordelya ve en sonunda Karşıyaka'ya dönüştü ama CHP'li Başkan'ın ilk halini şirket ismi olarak kullanmayı tercih etmesi çok ilginç doğrusu. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak'a kurduğu geçici iskelenin adının Yunan Kralı 'Agememnon' olması da büyük tartışma çıkarmıştı.

Soyer, daha önce Urla'da bulunan bu iskeleye 'Agememnon' isminin kendisinden önceki dönemde verildiğini savunmuştu.



ŞİMDİ DE 'PORTA' ÇIKTI

Şimdi de Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, ilçede açacağı kafeye koyacağını açıkladığı 'Porta' ismi tartışma çıkardı. MHP İlçe Başkanı Köksal Koç, 'Porta'nın Rumca 'kapı' anlamına geldiğini belirterek Arda'ya ateş püskürdü. Koç, "Yunan işgali sırasında Seydiköy'deki Rum çetelerinin, döktükleri kanın, tecavüzlerin, yaptıkları kıyımın haddi hesabı yoktur. Sayın Halil Arda bu katilleri mi onurlandırmaktadır?" dedi.



YUNANİSTAN 'TÜRK'Ü KALDIRDI

"Halil Arda'nın Gaziemir'in kimliğine, şuuruna ve tarihine darbe vurmaya çalışan Porta zihniyetinin asıl amacı nedir?" diyen Koç, "Arda'nın İzmir'de denize döktüğümüz emperyalizmin uşaklarının, hatıralarını canlandırmaktan başka işi yok mudur?" diye konuştu. Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca da "AİHM kararına rağmen, Yunanistan'da İskeçe Türk Birliği tabelasındaki 'Türk' isimine tahammül edemeyip kaldırıyorlar. İzmir'de hangi saikle Agamemnon, Pagos, Porta gibi Yunanca isimler bu kadar yaygın kullanılıyor?" diye konuştu. CHP'li başkanlar, bu Yunanca isim merakıyla nereye varmak istiyor?

Bunun üzerinde ciddi ciddi kafa yormak ve ona göre tavır geliştirmek gerekiyor.



MENEMEN'DE 'İSTİHDAM' VAATLİ İLÇE KONGRESİ

CHP'de 8 Ağustos'ta Menemen, 15 Ağustos'ta Kınık İlçe Kongresi'nin gerçekleştirileceğinin açıklanmasıyla kulisler kaynamaya başladı.

Özellikle CHP'nin ilçe belediyesini AK Parti'ye kaptırdığı Menemen'de çetin bir yarış yaşanacak gibi gözüküyor. Belediyenin kaptırılmasının ardından görevden alınan İlçe Başkanı Turan Erdoğan'ın yerine atanan Ömer Güney, aday olarak çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan 2019 yerel seçimleri öncesinde Menemen Belediye Başkanlığına aday adayı olan Erdoğan Çınar'ın da aday olacağı konuşuluyor.. Seçime kadar ilçede başka isimlerin de aday olabileceği dile getiriliyor. Bu arada kulağıma ilginç bilgiler gelmeye başladı. Ömer Güney'in İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin adayı olduğu yönünde mesajlar verdiği hatta istihdam için CV topladığı iddia ediliyor. CHP'de belediyelerin istihdam olanakları kullanılmadan tek bir kongre bile yapılamayacak mı?