Yaşım 44. Bu yaşa kadar ülkede bir çok ekonomik kriz gördüm. Birçok sıkıntı yaşadım. Size yemin ederim ki, 2001 ekonomik krizi sonrası yalnız yaşarken evde kalan tek gıda maddesi olan soğan ekmek yediğim günler oldu. Birçok arkadaşım ve yakınım da büyük sıkıntılar yaşadı. Arabasını, evini satanlar oldu. Dağ gibi gözüken bankalar bir gecede batardı. Türkiye'de son bir iki yıldır da bir kriz olduğu söyleniyor.

Muhalefet koro halinde bir kriz propagandası yürütüyor. "Ülkede kriz var, millet aç aç" diyorlar...

Peki gerçekten öyle mi?

Bence değil... Abartı...

Dediğim gibi ben birçok kriz yaşadım ve krizin ne demek olduğunu bilirim.

Tamam döviz kurlarının ve gıda fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bir sıkıntı var, bunu kimse inkar edemez ancak bu kesinlikle bir kriz değil. Şu dönemde çevremden kimsenin özel zevkinden vazgeçtiğini ne gördüm ne de duydum.

Bugüne kadar irili ufaklı tek bir bankanın mali açıdan en küçük bir sıkıntı emaresi verdiğini de işitmedik.

BAYRAMDA BÜYÜK AKIN

İşte bu bayramda yaşananlar...

Pandemi nedeniyle ortada doğru dürüst turist yok ancak Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Marmaris, Didim, Dikili, Antalya full... Kapadokya, Karadeniz de öyle... Hatta valiler açıklama yapmaya başladı, "Tamamen doluyuz, rezervasyonsuz kesinlikle gelmeyin" diye... Bu uzun yıllardır neredeyse ilk kez oluyor. Çeşme Belediye Başkanı da daha dün "Bayramda 1 milyon misafir ağırlayacağız" dedi...

İZMİR-İSTANBUL YOLU FULL

Kriz varsa ve ortada önceki yıllara göre turist sayısı da çok azken buralar nasıl böyle ağzına kadar dolu oluyor. Yollarda günlerdir kilometrelerce araç kuyrukları var... İnsanlar akın akın geliyor.

İşte o "Ne kadar pahalı? Bu yoldan kimse geçmez. Bu kadar para verilir mi?" diye karalanmaya çalışılan İzmir-İstanbul Otoyolu... Dün geçtik, öyle dolu ki... Otoyolda bile konvoy oluşuyor neredeyse. Yolun kenarlarındaki dinlenme yerleri, restoranlar da ağzına kadar tıka basa dolu. Bu yolu bu bayram ilk kez böyle görüyorum.

PANDEMİYE RAĞMEN BÖYLE

Üstelik pandemi olmasına rağmen durum böyle. Korona virüs kapma kaygısı nedeniyle seyahate çıkmayan birçok insan var. Bir de onlar yola çıkmış olsa demek ki, adım atacak yer kalmayacak.

Kimse kusura bakmasın ama bu bayram yaşananlar ülkede kriz olduğu yönündeki söylemlerin abartı ve çoğu zaman da kara propaganda olduğunu bir kez daha gösterdi.

KARA PROPOGANDA SİYASETİ

Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere bir kesim 'kriz var' diye dövünse de görünen gerçek bu. Hepimizin, halkımızın yaşadığı bazı sıkıntıları alıp büyütüp kara propagandaya dönüştürmek bu ülkeye iyilik yapmak değil.

Siyaset de değil.

Karalamak yerine el birliğiyle olan sıkıntıları nasıl gideririz diye konuşmak, bunun için öneriler getirmek en doğrusu...