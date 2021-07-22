İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için "Gerekirse ölürüm" diyen ve Soyer'in ataması ve desteğiyle 3 farklı yerden maaş aldığı ortaya çıkan lise mezunu Başkanvekili Mustafa Özuslu, döktürmeye devam ediyor! Tunç Soyer'i överken ağzından adeta bal damlıyor...

Daha önce yaptığı "Soyer ile ölüme bile giderim" çıkışının ardından şimdi de bir grup gazeteciyi toplayıp "Tunç Başkan, unutulmaz bir başkan olmaya doğru gidiyor. Ortaya koyduğu irade ve projeler aslında Tunç Başkanı unutulmaz bir belediye başkanı olmaya doğru götürüyor" diye röportaj vermiş.



"EFSANE DEMEYİ SEVMEM AMA!"

Ayrıca Soyer'in kullandığı sloganların her birinin aslında büyük bir derinlik olduğunu iddia etmiş ve "Bu kadar açık ve net bir şekilde çevre duyarlılığı ve eylemliliği ile ortaya çıkmış başka bir belediye başkanı yoktur. 'Efsane' kelimesini çok sevmem ancak büyük bir başkan olma ve şehre büyük bir katkı koyup iz bırakma açısından değerlendirirsek, ortaya koyduğu süreç ve hedef sonrası körfezin yüzülebilir bir seviyeye doğru gidiyor olması çok önemli..." diye de eklemiş...

Soyer gibisi yokmuş! Breh breh...

Yeni Asır olarak kendisi emekli de olan Mustafa Özuslu'nun aynı zamanda, İzmirgaz, KOSBİ ve Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş.'den maaş aldığını ortaya çıkarmıştık. Özuslu'nun ayrıca Karşıyaka ve Büyükşehir Meclis üyesi olarak da toplantılara katılım ücreti aldığı da biliniyor. Özuslu'nun bu röportajında söylediklerini okuyunca "Demek ki, 3 maaş almak insanı böyle konuşturuyor!" dememek mümkün değil...



GÖKÇE'YE Mİ DÜŞTÜ CUMHURBAŞKANI HAKKINDA KONUŞMAK?

Büyükşehir belediyelerinde genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır. Yani genel sekreter bir anlamda devleti de temsil eder. Devlet memurudur. Bu yüzden siyasilerle veya devlet büyükleriyle ilgili konuşmak genel sekreterlere düşmez... Bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin geçtiğimiz günlerde meclis toplantısındaki konuşmasında söylediği sözler için yazıyorum. Neymiş, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası'ndan deprem için kredi bulmuş, anlaşmış ancak bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu onaylaması gerekiyormuş.

Gökçe öyle bir konuşuyor ki, bu krediyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imza atmaması nedeniyle kullanamıyorlarmış algısı yaratmaya çalışıyor. Böyle bir konuda söz, genel sekretere düşmez. Bunu ancak belediye başkanı dillendirebilir. Herkes konumunu ve yerini bilmeli...



PAZARLIKLARA BAKAN VEKİL İŞİ UNUTULMASIN

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, CHP'li bir İzmir Milletvekilinin İZBETON'un alacaklılarıyla ofiste pazarlık masasına oturduğu iddiasını ortaya attı. Hızal, geçtiğimiz günlerde bu iddasının arkasında olduğunu da açıkladı. Fakat CHP nedense bu pazarlık işlerine bakan vekille ilgili doğru düzgün açıklama yapamıyor. Sadece işi geçiştirmeye çalışıyorlar. Bu firmalarla pazarlık masasına oturan vekil konusu unutulmamalı, unutturulmamalı...