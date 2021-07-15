CHP'de yerel seçim öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şu anki Başkan Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur arasında bir yarış yaşandı. İpi göğüsleyen ise, 'bazı çevrelerden' destek alan Soyer oldu. Soyer, ikinci dönemi de istiyor.

Ancak 2.5 yılda yaptığı bazı hatalar nedeniyle çok yıprandı. İşte bu durum, 2024'te tekrar aday gösterilemeyebileceği yönünde yorumlara neden oluyor.

Öte yandan, İzmir siyasetini takip eden herkesin üzerinde görüş birliğine varacağı gibi bu koltuğun en önemli adaylarından biri yine Abdül Batur olacak...

Hatta şu an Soyer'le sorun yaşayan ve Büyükşehir'e istediği yatırımları yaptıramayan bazı ilçe belediye başkanlarının Batur etrafında bir cephe oluşturmak için harekete geçtiği kulislerde konuşuluyor.



BÜYÜKŞEHİR HEP REDDEDİYOR

İşte böyle bir siyasi atmosferde Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi arasında ilginç bir trafik yaşanmaya başladı.

Konak Belediyesi, bir şey yapıyor ya da bir talepte bulunuyor, Büyükşehir Belediyesi ise bunun ya tam tersini yapıyor ya da Konak'ın isteğini tümden reddediyor.

İlk gelişme Zorlu Holding'in Pasaport'a yapacağı gökdelenle ilgili oldu.

Batur, daha önce 159 metrenin üzerinde yapılması planlanan bu gökdelenin 130 metre olarak yapılmasının önünü açan bir düzenleme yaptı. Ancak, çok kısa bir süre sonra Büyükşehir, Kadifekale'nin siluetinin bozulacağını gerekçe göstererek burada ancak 84 metre yüksekliğinde gökdelene izin verilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi yaptırdı.



BENZİN İSTASYONU REDDEDİLDİ

İkinci gelişme ise, Konak Belediyesi'nin Gaziler Caddesi üzerinde yapmayı planladığı akaryakıt ve LPG istasyonunun Büyükşehir'den kabul görmemesi oldu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu buranın güncel şartları taşımadığı gerekçesiyle talebi oy birliğiyle reddetti. Kararın Meclis'ten de bu şekilde geçmesi bekleniyor. Oysa Batur, burası için altın yumurtlayan tavuk benzetmesi yapmış ve belediyeye burayı işlettirerek önemli bir gelir sağlamayı hedeflemişti.



ABDÜL BATUR YİNE VETO YEDİ

Büyükşehir-Konak Belediyesi arasında ipleri geren son gelişme ise, Konak'ın Göztepe'de vatandaşlara ait toplam 7 dönümlük alanla ilgili yapmak istediği imar düzenlemesi oldu. İmar planlarında yeşil alan olarak belirlenen bölgeyi uzun yıllardır parasını ödeyip kamulaştıramayan Konak Belediyesi, vatandaşın mağduriyetini gidermek adına bu arsa üzerinde 5 katlı binalar yapabilmesinin önünü açacak bir imar düzenlemesi yaparak Büyükşehir'e sundu. Büyükşehir'e bağlı Soyer kontrolündeki İmar ve Bayındırlık Komisyonu ise, öneriyi önce reddetti.



REKREASYON ALANINA ÇEVİRİLDİ

Büyükşehir Meclisi, bu kararın tekrar değerlendirilmesi için konuyu komisyona geri gönderdi. Ancak komisyon, bu defa da şok bir karar aldı ve bu 7 dönüm alanı 'rekreasyon' alanı olarak belirledi. Gerekçe olarak ise, buraya konut yapılması halinde oluşacak yoğunluk gösterildi. Buna göre vatandaşlar bu arsanın ancak yüzde 5'i oranında yapılaşmaya gidebilecek.

Yani buraya yapılmak istenen apartmanlar büyük ölçüde hayal oldu. Böylece Batur bir isteğini daha Büyükşehir'den geçiremedi. Bu tablo da Soyer ve Batur arasında 2024'teki seçimler için savaşın şimdiden başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Bu gerilim seçim yaklaştıkça daha da tırmanacak mı hep birlikte göreceğiz.