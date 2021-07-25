İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan bir takım tartışmalı işlerden rahatsızlığı olan çalışanlar bize ulaşıyor ve bilgi veriyor.

Bunu daha önce de yazdım. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Sayıştay'ın 2020 yılı denetimlerinde Büyükşehir'in 'sahillere güvenlik kamerası taktırmak' için çıktığı 5 milyon 950 bin liralık ihalede eksik işler nedeniyle 2 milyon 666 bin liralık kamu zararı tespit ettiği yönündeki raporuyla ilgili haberimizi sizlere aktarmıştık.

NERESİNDEN BAKSAN SKANDAL

Şimdi de, Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesine 2012 yılında çıktığı ve Çek AZD Praha-Cross Zlin ortak konsorsiyumuna verdiği "Tam Adaptif Trafik Denetim, Yönetim ve Bilgilendirme Sistemi" dosyası ile karşınızdayız. 9 yılda dönemin döviz kurları üzerinden yapılan hesaplamaya göre harcanan 57 milyon dolar yani bugünkü değeriyle 486 milyon lira var ve sistem hala tam olarak çalıştırılamıyor. Emniyet Müdürlüğü'nün bu sistemi eksiklikleri nedeniyle kabul etmediği belirtiliyor. Sistemin tamamlanması için tartışmalı harcamalar şu anki Başkan Tunç Soyer döneminde de sürerken belediye yeni bir ihaleyle eksiklikleri gidermeye çalışıyor.

Neresinden baksan rezalet, neresinden baksan skandal?

SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA

Milyarlarca liralık bütçeye sahip Büyükşehir Belediyesi böyle "Saldım çayıra Mevlam kayıra" mantığıyla mı yönetiliyor?

İnanılacak gibi değil.

Ortada çok büyük bir para ve imza atılan bir fiyasko var...

Bence devletin bir an önce bu ihale ve ardından yapılan harcamaları mercek altına alması ve detaylı bir denetimden geçirmesi gerekiyor. Bunun lamı cimi yok. Soru işaretlerinin aydınlatılması şart. Çünkü söz konusu olan tüyü bitmemiş yetimin hakkı...

Eğer bir kuruşu bile haksız yere harcanmış veya birilerinin cebine haksız bir şekilde girmişse bu ortaya çıkarılmalı. Böyle bir şey olmamışsa da bu tarafsız bir şekilde tespit edilmeli ve kamuoyu vicdanı rahatlatılmalı.

SORULAR CEVAP BEKLİYOR

Soru işaretlerinin aydınlatılması gerekiyor derken...

● Bu ihaleye çıkılırken neden Emniyet Müdürlüğü'yle ortak hareket edilmedi ve bir ön protokol imzalanmadı?

●Belediyeyi yönetenler 2016'da bu sistemle ilgili devletin çıkarıldığı yönetmeliğin değiştiğinden haberleri olmadı mı?

● Yapım işi sürerken proje yeni yönetmeliğe göre neden revize edilmedi?

● Bu ihaledeki işi anahtar teslim yapması gereken Çek konsorsiyuma eksikliklerin tamamlanması için biri pazarlık usulü olmak üzere 3 kez daha ihale verildi mi?

● Yüklenici, geçici kabul ile kesin kabul arasındaki süreçte de yükümlü iken firmaya ilk ihale bedeli dışında ne kadar ödeme yapıldı?

● Söylendiği gibi yükleniciden yazılım için neden garanti süresi istenmedi mi?

● Bu işlerden sorumlu daire başkanı ve müdürlerin eğitimi nedir, liyakate uygun mudur? Örneğin hem ilgili daire başkanı hem de ilgili müdürün bilgisayar mühendisi olmadığı söyleniyor.

Bu doğru mu?... şeklinde uzayıp giden sorulardan bahsediyorum.

Bu işte başkanından genel sekreterine, mühendisinden teknisyenine kadar kimlerin ne sorumluğu varsa ortaya çıkarılmalı ve varsa bir kusurları bunun hesabı sorulmalı.

SKANDAL EKSİKLER BULUNUYOR

Bu arada belediyede kesin kabul için oluşturulan heyetin tespit ettiği eksiklerle ilgili tutanak elimizde. 20 maddelik eksikler listesinde çok skandal maddeler var. Bu eksiklerle ilgili detayları da yarınki haberimizde sizlere aktaracağız.

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