CHP gerçekten tuhaf parti... Ortada erken seçimin muhalefetin talebinden başka en ufak bir emaresi bile yok ama CHP İzmir'de şimdiden yeni il başkanı arayışı başladı. Neymiş, eğer erken seçim olursa CHP'nin mevcut İl Başkanı Deniz Yücel, kesin milletvekili adayı yapılacakmış. Bu durumda da İl Başkanlığı koltuğu boşalacakmış. Kulislerde harıl harıl bu konuşuluyor ve yerine kimin geleceği yönünde hesaplar yapılıyor.

SAHAYA ÇIKAN BİLE VAR

Şimdiden sahaya çıkıp ziyaretlere başlayan bir isim bile var. O da Büyükşehir ve Konak Belediye Meclis Üyesi Şamil Sinan An... An, Sosyal Demokrat Yerel Yöneticileri Derneği (SODEY) Başkanı sıfatıyla Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, aynı zamanda İl eski Başkanı olan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ile Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve daha birçok başkanı ziyaret etti. An'ı sahaya sürenin ise, İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yakın siyaset arkadaşı Yekta Varnalı olduğu konuşuluyor. Bu durumda An'a Kocaoğlu'nun adayı yakıştırması yapanlar da var. Ancak Varnalı, daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de yakın temasa geçmiş ve yemek yemişti. Kulislerde bir kesim de mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'le anlaşamayan Soyer'in An'a destek verme olasılığı olduğunu öne sürüyor.

GRUŞÇU'NUN İSMİ GEÇİYOR

Diğer yandan Kocaoğlu'nun Bornova Belediye eski Başkanı Olgun Atila'yı da bu görev için hazırladığı kaydediliyor. Yani Kocaoğlu'nun An veya Atila'dan hangisi tutarsa onu aday yapacağı da iddialar arasında. Bu arada Deniz Yücel ve arkadaşlarının da İl Başkanlığı için CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'ya sıcak baktığı kaydediliyor. Gruşçu zaten yıllardır İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'la yakın siyaset yapıyor. Ancak Deniz Yücel'den ağzı yanan Soyer'in Gruşçu'ya sıcak bakmadığı kaydediliyor. Soyer'in Gruşçu'nun adaylığı durumunda yüzde 100 uyum sağlayabileceği sürpriz bir isme İl Başkanlığı için destek verebileceği belirtiliyor. Yani klasik CHP işte... Ortada fol yok yumurta yok ama kulisçilik, ekipçilik, koltuk kapmaca oyunları bitmek bilmiyor..

ARDA'DAN PARTİSİNE 'MEMLEKET' MESAJI

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, partisinin il yönetimiyle büyük bir savaş yaşadı. En son İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül'ün işine son vererek kendi yardımcısı yaptığı İzel Zenginobuz Derinsu'nun disipline gönderilmesinin intikamını almıştı. İşte bu süreçte kulisleri hareketlendiren bir gelişme oldu. Geçtiğimiz haftalarda bu köşede yaşanan bu savaşa dikkat çekerek Arda'nın Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne mi güvendiği sorusunu gündeme getirmiştik.

MANİDAR ZİYARET VE PAYLAŞIM

Çünkü, Memleket Partisi'nin Gaziemir İlçe Başkanlığı'na Arda'ya çok yakın bir isim olan Nur Dilsiz getirilmişti. Arda, daha önce Dilsiz'in CHP İlçe Kadın Kolları Başkan adaylığını desteklemiş ancak Dilsiz, bu göreve seçilememişti. Arda, şimdi Dilsiz ve Memleket Partisi yöneticilerini makamında ağırladı ve bu ziyarette çekilen fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Bu ziyaret ve paylaşım bana sıradan bir nezaket ziyaretinin ötesinde Arda'nın partisi CHP'ye açık bir mesaj gibi geldi.