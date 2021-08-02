

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu kararı kurumun internet sitesinde herkese açık. İsteyen girip görebilir.



Tanınmış şair ve yazar Sunay Akın, yeni çıkardığı "Şiirli Yastık" kitabında 2019'dan bu yana danışman kadrosunda yer aldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'i 'övgü sınırlarını aşan' cümlelerle methetti. Neler demiyordu ki...

Mesela, Neptün Soyer'in unutulan yemekleri gün ışığına çıkardığını belirterek, "Gelecek Turizmde Projesi'ne katılma kararı aldığında Neptün Soyer'in takım yıldızında seksen beş kadın bulunmaktadır. Adını gökyüzünden alan bir kadının, karanlığa mahkum edilen nice kadına nasıl hayal kurmayı öğrettiğine tanık oldum" diyordu.



ÖVGÜDE SINIR TANIMADI

"Neptün Soyer'in yarattığı mucizenin arkasında da eşi Tunç Soyer var. Dönemin Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kaybolan tohumların köylerdeki çeyiz sandıklarına varıncaya kadar izlerini sürerek kurduğu Can Yücel Tohum Merkezi'ni de mutlaka anmak gerekir" diyor ve şöyle devam ediyordu: "Neptün ve Tunç... Ülkemizde askeri tatbikatların yapıldığı yer haberleri dışında adı hiçbir yerde geçmeyen Seferihisar, adlarını gökyüzünden ve madenden alan iki insanın ileri görüşlülüğü, aydın kişiliği ve emeği sayesinde hapsolduğu dünyanın sınırlarını aştı ve karanlığı içinden patlayan bir yıldıza dönüştü. Ve hayallerin yolunda hiç durmadan, hiçbir engel tanımadan yol alan Neptün Soyer gemisinden yeni bir haber alındı: Neptün Soyer, 45 yıllık Köy-Koop İzmir Birliği'nin yönetim kuruluna, tarihinde seçilen ilk kadın üye oldu.

Bu yolculuk hiç bitmesin."





BU HER YERDE HABERDİR

Eğer ülkece tanınmış bir şair ve yazar, kendisine maaş bağlayan bir belediye başkanı ve eşini böyle övüyorsa ve Atatürk'ü de anlattığı kitabının içine bu satırları yerleştiriyorsa bu dünyanın her yerinde bomba bir haberdir. Biz de bu haberi yakaladık ve dün sayfalarımızda yer verdik. Haberimiz büyük yankı uyandırdı.

Entelektüel bir şair olarak geçinen Sunay Akın, bu haberimize sosyal medya hesabından hakaretamiz ifadeler içeren bir yazı ile cevap verdi.

Neymiş 'Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlığı maaş almamak koşuluyla' kabul etmiş ve bugüne kadar tek kuruş maaş almamış. Danışmanlığı boyunca tüm yol masraflarını cebinden karşılıyormuş.

Peki Akın doğru mu söylüyor? Hayır...



MAAŞ BAĞLANDIĞININ BELGESİ

İşte size belgesi...

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 12 Temmuz 2019'da Akın'ın danışmanlığı ile ilgili alınan 591 sayılı kararda açık ve net bir şekilde diyor ki, "Danışman olarak görevlendirilen Şükrü Sunay Akın'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının yüzde 75'inin ödenmesi oybirliği ile kabul edildi." Biz de bu belgeye dayanarak "Maaşlar Soyer'den övgüler Akın'dan" başlığını attık...

Hani maaş almıyordunuz Sayın Akın?... Danışmanlık yaptığınız kişiler için övgü sınırlarını aşan sözler kullanarak kitap yazmanızın üzerine bir de doğruyu söylememeniz eklendi.



BİR YAZAR VE ŞAİRE YAKIŞMADI

Bir entelektüele, bir şaire ve bir yazara bu düştüğü durum hiç yakışmadı.

Bir de demişsiniz ki, Neptün Soyer için yazdıklarınız bir kadının başarı öyküsüymüş haberi yazan benim tahammül edemediğim kadınlarımızın başarılarıymış...

Breh breh...

Sizin gibi birine hiç yakışıyor mu bu çarpıtma ve algı operasyonu Sayın Akın... Nereden çıkardınız bu yalanı?

Ayıp ayıp...

Ayrıca "müsilaj", "tetikçi" gibi hakaretlerinizin de sizin gibi bir şair ve yazara yakışmadığını söylememe bile gerek yok...