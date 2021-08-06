CHP'li Başkan Ömer Günel yönetimindeki Kuşadası Belediyesi'nin ihaleleriyle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Belediye tek kalemde 750 bin tonluk mıcır ihalesine çıkmış, ihaleyi 13 milyon liraya alan firma belediyenin kendisine teslim ettiği mıcır ocağına aylarca çivi çakmamıştı. Ardından 500'er çöp konteyneri alım işi için çıkılan 2 ayrı ihale arasındaki uçurum gündeme geldi. Buna göre belediyenin Mayıs ayında açık usülde yaptığı ve isteyen tüm firmaların katılabildiği ilk ihalede fiyat 495 bin lira oldu. Bir ay sonra yine aynı miktar ve özellikte konteyner alımı için bu defa belirli firmaların davet edildiği pazarlık usulü ihale yapıldı. Fiyat ilk ihalenin yaklaşık 2 katı ile 975 bin lira oldu.



İhale İstanbullu bir firmaya verildi. Tabii, bu tablo da birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Arada belediyenin daha birçok ihalesiyle ilgili iddialar birbirini izledi.

DİKKAT ÇEKEN ŞARTLAR!

Şimdi de belediyenin 115 araç için açtığı, 35 milyon lirayı bulması beklenen 17 Ağustos'ta yapılacak 822 günlük araç kiralama ihalesi tartışılıyor. Çünkü belediyenin ihalede istediği araçlardan üçünün Türkiye'de üretilmediği, Aydın dahil pek çok büyükşehir belediyesinin bile bu modelleri kullanmadığı ifade ediliyor. Tabii bu da "söz konusu araçlar istenerek adrese teslim ihale yapılıyor olabileceği" iddialarını gündeme getiriyor.

Örneğin, "4x4 Çift Kabin Damperli Kamyon (5 m3)" araç isteniyor. Sektör temsilcileri bu aracın Türkiye'de üretilmediğini ve ayrıca aracın teslim tarihinin 1 Aralık olarak belirtilmesi de enteresan buluyor. Aynı şartnamenin 25. maddesinde yer alan "6 tekerli, 4 çekerli panelvan şeklindeki mobil yıkama aracı" da isteniyor ve teslim tarihi 1 Kasım... 26. maddedeki "4x4 kayar kasalı sepetli bom"un 1 Ocak 2022 tarihinin gösterilmesinin yoruma açık olduğunu dile getiriyor. Anlaşılan o ki, dönem sonuna kadar Kuşadası Belediyesi'nin tartışılmayan ihalesi olmayacak...



SOYER'İN 'SAZCISI' ŞİMDİ DE ULAŞIM İŞİNE BAKACAK!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir depreminin ardından belediyenin Ege Şehir Planlama Şirketi'ne yönetim kurulu üyesi yaptığı Tunceli Hozat Belediye eski Başkanı Celaleddin Polat'ı yine önemli bir göreve getirdi! Polat, Ege Şehir Planlama'dan alınarak belediye otobüsü işletmecisi İZULAŞ şirketine yönetim kurulu üyesi yapıldı. Müzik öğretmeni olan ve iyi saz çaldığı bilinen Polat, bundan sonra İzmir'in toplu ulaşım sorunlarıyla ilgilenecek. Maalesef İzmir'de böyle oluyor entelektüel sosyal demokratların liyakat anlayışı...



'MAZERET BULMA' USTASI BELEDİYE

Çeşme'de belediye meclisi imar komisyonu başkanı olduğu dönemde "Otel yapacağım" diyerek kaçak rezidans diken CHP'li Meclis Üyesi Aybars Yıldırım'ın kaçak rezidansı bir türlü yıkılamıyor. En son geçtiğimiz ay kaçak rezidansın bulunduğu İnönü Mahallesi'ne giden belediyeye ait iş makinaları, kaçak ve projeye aykırı inşa edilen ana binaya ellemezken binayı çevreleyen yan bahçe duvarının bir kısmını yıktıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Belediye şimdi de yıkımı neden yapmadığını Çeşme Kaymakamlığı'na gönderdiği yazı ile şöyle açıkladı:



"İlgili kişi CHP'li Meclis üyesi diye bu yıkım işleminin programa alınmış dosyalarının önüne alınarak yıkımın öncelikle yapılması taraflı ve düşmanca olacaktır." Belediye daha önce de mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkabileceğini gerekçe göstererek yıkımı ertelediğini ifade etmişti. Son cevaptan da anlaşılacağı gibi belediye artık, mazeret bulma işinde uzmanlaştığını göstermiş oldu!