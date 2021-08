Türkiye'yi maalesef iki safa böldüler.

Bir yanda devletinin yanında olan, tam bağımsız bir Türkiye isteyen, artık birilerinin boyunduruğunda olmamamız gerektiğini savunanlar var.

Diğer tarafta ise, maalesef ne olursa olsun bu iktidarın gitmesini isteyen bir saf var.

Maalesef bu saftakiler, Necip Fazıl'ın ünlü deyişinde olduğu gibi "iktidarı düşürmek için vatanı düşürmeye bile razı" haldeler.

Bu uğurda gerekirse global güçlerle ve onların uzantıları FETÖ ve PKK ile kol kola girmekten bile çekinmiyorlar. Onlarla aynı söylemi paylaşıyorlar.



FELEKATTEN ZEVK ALIR GİBİ

Açık söylüyorum, bunlar yaşanan salgın ve felaketlerden, sırf iktidarın zorda kaldığını düşünerek gizli bir haz duyar gibiler. Kimse bu sözüme kızmasın ama maalesef durum bu.

İşte son orman yangınları...

Devlet ve vatandaş el ele 170'ten fazla noktada çıkan bu yangınları söndürmek için seferber olurken bazıları ise bu yangınlardan kendisine malzeme çıkarıp acımasızca devleti ve iktidarı suçluyorlar.

Önceliği yangının söndürülmesine vermek yerine bu felaketten siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. "Yangın söndürme uçağı yok", "Helikopter yok" diye algı oluşturmak istiyorlar. Yüzyılın felaketlerinden biriyle boğuşan Türkiye'yi aciz göstermeye çalışıyorlar. Dertleri yangınların tamamen söndürülmesi olsa, önce buna odaklanırlar ve felaket atlatıldıktan sonra ne diyecekseler derlerdi. Ancak, Türkiye kendisini bu saflara bölenleri yenip yine tek yumruk olacak güçte. Kimse merak etmesin...

ONLAR DA SANATÇI BUNLAR DA...

İbrahim Çelikkol, Şahan Gökbakar, Furkan Kızılay gibi sanatçılar yangın bölgesinde mücadele ediyor.

Samimiyetleri çekilen görüntelerde net bir şekilde anlaşılıyor. Ancak bazı sözde sanatçılar ise, lüks beachlerden 'Help Turkey' diye mesaj atarak adeta dış güçlerin ülkemize müdahalesini istiyorlar.

Yangınların söndürülmesi için parmaklarını bile kımıldatmıyorlar. Bunları dünkü manşetimizle deşifre ettik. Sanatçılık her şeyden önce samimi olmayı gerektirir.

Eğer siz samimi değilseniz halk sizi bağrına basmaz, basmayacak da...



BİR SOYER İCRAATI...

HAYALLER UÇAK GERÇEKLER TANKER!



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her koşulda tribünlere oynamasını biliyor. İzmir'de önceki yıl yaşanan büyük orman yangının ardından "Orman İzmir" diye bir kampanya başlatmış ve yangın söndürme uçağı alacaklarını söylemişti. Ünlü sanatçılar geldi, konser verdi, paralar toplandı. Ancak Soyer'in söz verdiği yangın söndürme uçağı gelmedi. Soyer de bu konudan bir daha hiç bahsetmedi. Son orman yangınlarının ardından CHP yangın söndürme uçakları üzerinden algı operasyonu yapınca akıllara "İzmir Büyükşehir'in uçağı ne oldu?" sorusu geldi. Yeni Asır olarak geçtiğimiz günlerde konuyu haberleştirdik. Şimdi bir açıklama yapan Soyer, kampanyada elde edilen gelirle uçak yerine alınan su tankerleriyle övündü. Yani ortadaki fiyaskoya rağmen övünebilmeyi yine becerdi.

Bu tablo da ister istemez, "Hayaller yangın söndürme uçağı, gerçekler su tankeri" yorumlarını beraberinde getirdi.