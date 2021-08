CHP'de genel başkan yardımcılığı koltuğunu kaybetmesinin ardından en büyük hayallerinden biri olan CHP İzmir'in siyasi patronu olma fırsatını da kaçıran İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın güçten düşmesinin ardından İzmir örgütünde kartlar yeniden karılıyor.

Bu köşede geçtiğimiz günlerde size CHP İzmir Örgütü'nde bir il başkanı arayışı olduğunu ve kulislerde bununla ilgili konuşulanları aktarmıştım. Mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'in olur da bir seçime gidilmesi halinde milletvekili adayı yapılacağı tezine dayanan bu arayışta CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun da adının geçtiğini ifade etmiştim.

Deniz Yücel'in de sıcak baktığı belirtilen Gruşçu'nun Tuncay Özkan'la da uzun yıllardır birlikte siyaset yaptığına dikkat çekmiştim.



CHP'Lİ BİR DOSTUM BİLGİ VERDİ

Bu yazımın ardından CHP'de söz konusu yapıları çok yakından bilen partili bir dostum aradı ve bilgilendirmede bulundu. Meğer, partinin büyük kurultayının ardından Tuncay Özkan'la yollarını 'gerekli liderliği gösteremediği' gerekçesiyle ayıran sadece CHP Konak İlçe eski Başkanı Mehmet Şakir Başak değilmiş. Başak'ın ilçe başkanlığını bırakmasının ardından koltuğunu devrettiği Çağrı Gruşçu da Özkan'la yollarını kesin olarak ayırmış. Tuncay Özkan, ilk İzmir Milletvekili olduğu dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin o zamanki başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından hedefe alınmıştı. Kocaoğlu her bulduğu fırsatta 'ithal vekil' Özkan'a yükleniyordu.

O dönem Özkan, Konak örgütünün desteği sayesinde İzmir'de tutunabildi.



EN ÖNEMLİ DESTEĞİNİ KAYBETTİ

Delegeden çizik yiyip Parti Meclisi'ne giremeyince genel başkan yardımcılığı koltuğunu da kaybeden ve adeta teselli olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanlığı'na getirilen Tuncay Özkan, şimdi kendisini o dönem İzmir'de var eden Konak örgütünün desteğini kaybetmiş oldu. Özkan'ın İzmir ekibinin öncülüğünü şu an Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yapıyor.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da ekibin önemli isimlerinin başında yer alıyor.



SOYER'LE YAKINLAŞMA HALİNDELER

Diğer yandan Gruşçu ile yakın siyaset yapan Başak'ın ise Tuncay Özkan'la yıldızı barışmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yakınlaştığı haberleri alıyorum.

Bana gelen bilgilere göre Başak ve Soyer, neredeyse her ay buluşup görüşüyor ve fikir alışverişinde bulunuyor... CHP'de saflar yeniden belirleniyor.



İZMİR EN BÜYÜK SAVUNUCULARINDAN BİRİNİ YİTİRDİ

"İZMİR BABA" olarak bilinen Sancar Maruflu'yu maalesef kaybettik. Bugün O'nu sonsuzluğa uğurlayacağız. Kendisiyle son yıllarda çok sık görüşürdük. Maruflu, tam bir İzmir sevdalısıydı. İzmir'de kimin yaptığına bakmadan yanlışları eleştirirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu eleştirilerden nasibini alırdı. Kimseden korkmazdı. Bizim de bu köşede İzmirlinin hakkını savunmak için verdiğimiz mücadelemize her zaman destek olurdu.



BİZİM İÇİN ONUR KAYNAĞIYDI

Yazılarımız ve dikkat çektiğimiz konularla ilgili kendisinden zaman zaman aldığımız övgüler bizim için bir onur kaynağıydı.

O yılmaz bir İzmir savunucusuydu.

Eski belediye başkanları Behçet Uz'ların, Tevfik Alyanak'ların İzmir'inden bugünün İzmir'ine uzanan en önemli bağ ve hazineydi.

İzmir O'nu çok arayacak... Yitirdiğim her yakınım için yaptığım duayı onun için de yapıyorum: Allah bizi ileride cennetinde buluştursun...